Kurz informiert: 365-Euro-Ticket, Pressefreiheit, Tech Envoy, Australien

SPD soll sich für 365-Euro-Ticket einsetzen

"Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket?", fragt die Bremer SPD. Ihre Fraktion in der Bremer Bürgerschaft setzt sich nun in einem Schreiben an die sozialdemokratischen Fraktionsvorsitzenden in Bund und Ländern für eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket ein. Wenn es Ende August ausläuft, sollte für den öffentlichen Personennahverkehr analog zu der derzeit geltenden Billigdauerkarte ein bundesweit einheitliches Jahresticket eingeführt werden, das 365 Euro kostet, fordern die Bremer Sozialdemokraten. Für ein dauerhaft bundesweit geltendes Billigticket hatte sich bereits der Städte- und Gemeindebund ausgesprochen.

Bundesverfassungsgericht stärkt Pressefreiheit

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass sich Journalistinnen und Journalisten nicht strafbar machen, wenn sie "geleakte" Daten von Whistleblowern entgegennehmen. Das Gericht nahm zwar formal die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (kurz GFF) koordinierte Verfassungsbeschwerde gegen den Straftatbestand der Datenhehlerei nicht zur Entscheidung an. In der Begründung stärkt das Gericht jedoch die Pressefreiheit, indem es die Ausnahme von der Strafbarkeit für Journalistinnen und Journalisten weit auslegt, erklärt die GFF.

Indischer Diplomat wird Tech-Gesandter der UN

Amandeep Singh Gill wird neuer Tech-Gesandter der Vereinten Nationen. Aufgabe des Tech Envoys ist unter anderem das Management der Mega-Konsultation für den von UN-Generalsekretär António Guterres geplanten "Globalen Digitalen Pakt". Damit sollen die über 3 Milliarden Menschen, die noch nicht online sind, an die digitale Welt angeschlossen werden. Ein Schwerpunkt von Gills Diplomatenlaufbahn war das Thema nukleare Abrüstung und Sicherheitspolitik. So war er unter anderem 2017 und 2018 Vorsitzender der UN-Arbeitsgruppe zu möglichen Regelungen für autonome Waffensysteme.

Australien verschärft Klimaziele

Die neue australische Labor-Regierung unter Premier Anthony Albanese hat die Klimaziele des Landes deutlich verschärft. Bis 2030 soll der Ausstoß von CO₂ nun um 43 Prozent im Vergleich zu 2005 sinken. Australien leidet ganz besonders unter dem Klimawandel. Gleichzeitig ist Down Under einer der größten Kohleexporteure der Welt und hat eine der höchsten energiebedingten CO₂-Emissionsraten pro Kopf. Albanese hatte im Wahlkampf versprochen, die Klimakrise anzugehen und in erneuerbare Energien zu investieren. Der Labor-Chef hatte die Parlamentswahl im Mai klar gewonnen.

