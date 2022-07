Kurz informiert: 9-Euro-Ticket, Spam-Anrufe, Apple, Roboter

9-Euro-Ticket gilt im IC nach Norddeich-Mole

Das Neun-Euro-Ticket gilt ab Freitag auch in dem Intercity, der zwischen Bremen und Norddeich-Mole fährt. Darauf haben sich das Land Niedersachsen und die Deutsche Bahn geeinigt. Auf der Strecke verkehren abwechselnd Regionalexpress und IC. Von Norddeich aus verkehren Fähren zu den Nordseeinseln Norderney und Juist. Ein ähnliches Arrangement wie mit dem Land Niedersachsen hatte die Deutsche Bahn mit Baden-Württemberg für die Gäubahnstrecke zum Bodensee geschlossen. Auch dort werden die sonst im Fernverkehr fahrenden IC im Regionalverkehr eingesetzt.

Mehr Beschwerden zu Spam-Anrufen

"Ihre Identität wurde gestohlen und deshalb müssen Sie sich bei Europol melden." So oder so ähnlich werden immer wieder Menschen am Telefon auf einen angeblichen Identitätsdiebstahl aufmerksam gemacht. Seit einigen Monaten häufen sich Meldungen über solche Spam-Anrufe. Von Februar bis Juni stieg die Zahl von vier auf 7600. Laut einer Sprecherin der Bundesnetzagentur bildeten die Beschwerden vermutlich nur die Spitze des Eisberges, da viele Betroffene die Anrufe gar nicht melden. Opfer sollten auflegen und keinesfalls den Anleitungen folgen, die die Betrüger hinterlegt haben. Die Rufnummern der Fake-Anrufe können im Telefon auch als Spam markiert werden, wenn ein Spamschutz aktiviert ist. Auf diese Weise können auch andere Menschen vor solchen Anrufen geschützt werden.

Lockdown-Mode für Apple-Geräte

Apple will nach mehreren Spionageaffären, bei denen unter anderem Journalisten, Bürgerrechtlerinnen und sogar hochkarätige Politikerinnen und Politiker über Geräte des Herstellers abgehört wurden, deutlich mehr für die Sicherheit tun. Mit den nächsten Betriebssystemversionen für iPhone, iPad und Mac soll es einen neuen Lockdown-Modus geben, der die Geräte nach außen abdichtet, wenn man sich selbst als besonders gefährdete Person wahrnimmt. Dies soll mögliche noch unbekannte Sicherheitslücken in den Betriebssystemen weniger leicht ausnutzbar machen.

Roboter kommunizieren "tanzend"

Per "Schwänzeltanz" teilen Bienen ihren Artgenossinnen mit, wo sie nektarreiche Blüten finden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen das nun in der Roboterkommunikation. Die Forschungsteams der University of Maryland sowie des Indian Institute of Science in Bangalore entwickelten für die Roboter ein visuelles Kommunikationssystem, wie aus ihrem in Frontiers in Robotics and AI veröffentlichten Paper hervorgeht. Mit speziellen Roboterbewegungsmustern und deren Ausführungsdauer können Roboter anderen Robotern eine Richtung und Entfernung mitteilen. Das kann nützlich sein, wenn bei Rettungsaktionen in Katastrophengebieten die Kommunikation über Funksignale nicht möglich ist.

