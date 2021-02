Kurz informiert: ADM, Unterseekabel, Facebook, SAP

Automating Society Report 2020

Systeme für "automated decision-making" breiten sich in Europa in Wirtschaft und Verwaltung immer weiter aus. Das stellt AlgorithmWatch in der aktuellen deutschen Ausgabe des "Automating Society Report 2020" fest. Die Bestandsaufnahme zeige aber, dass die oft von der Politik in den Fokus gerückten "positiven Beispiele, die echte Vorteile bringen, rar gesät sind". Besonders beunruhigend sei diese Tendenz laut dem von der Bertelsmann-Stiftung unterstützen Report, wenn sie mit dem verbreiteten Mangel an Fähigkeiten und Kompetenzen rund um ADM-Systeme im öffentlichen Sektor einhergehe. Es sei anzunehmen, dass Amtsträger die Technik oft nicht verstünden und daher auch nicht angemessen Auskunft darüber geben könnten.

Unterseekabel stoßen an Kapazitätsgrenzen

Home-Office und Lockdowns haben 2020 zu einer dramatischen Veränderung typischer Internet-Verkehrsmuster geführt. Das Covid-Jahr hat den größten Verkehrszuwachs seit 2013 gebracht. So wuchs der durchschnittliche grenzüberschreitende Internetverkehr um 48 Prozent, der Spitzenwert um 47 Prozent. Nun gelangen Unterseekabel an ihre Kapazitätsgrenzen. Manche Inhalteanbieter haben regional die Bitraten ihrer Videos gesenkt, um Netzwerküberlastung entgegenzuwirken.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Facebook wird an Nutzer auf Apple-Geräten appellieren, dem Online-Netzwerk das Sammeln ihrer Daten über verschiedene Apps und Webdienste hinweg zu erlauben. Dafür werden sie einen bildschirmfüllenden Informationshinweis zu sehen bekommen. Hintergrund ist der Plan von Apple, Nutzern seiner iPhones und iPads neue Möglichkeiten zur Kontrolle über ihre Privatsphäre zu geben und dementsprechend Apps wie Facebook und Instagram eine Tracking-Erlaubnis einholen zu lassen. Facebook befürchtet, dass viele Nutzer die Zustimmung verweigern werden. Facebooks Geschäftsmodell lebt aber vom Versprechen an die Werbekunden, präzise die gewünschte Zielgruppe zu treffen.

SAP fusioniert Store und App Center

SAP führt einen neuen Shop ein. Bislang leistete sich der Konzern den Luxus, zwei unterschiedliche Marktplätze für Anwendungen und Services zu unterhalten. Der konsolidierte SAP Store biete SAP-Anwendern nun über eine einheitliche Startseite und intelligente Suche Zugriff auf über 1800 Produkte und Services, darunter mehr als 1700 Partner-Apps, die zuvor nur via App Center bezogen werden konnten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)