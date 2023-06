Kurz informiert: ALPHV droht Reddit, SSD-Preise, Klimaschutz, KI-Geschichten

ALPHV droht Reddit

Die Ransomware-Gang ALPHV, auch unter dem Namen BlackCat bekannt, macht Ernst und will interne Daten aus einem Überfall auf die Social-News-Website Reddit veröffentlichen. Der Grund dafür ist ein nicht bezahltes Lösegeld. Das geht aus einem Statement auf der Leaking-Website der Cyberkriminellen hervor. Sie geben an, Anfang Februar 2023 in die Systeme eingedrungen zu sein und 80 Gigabyte Daten kopiert zu haben. Demnach haben die Kriminellen Reddit im April und Juni ohne Rückmeldung kontaktiert und ein Lösegeld in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar ausgeschrieben. Eine Bezahlung hat offensichtlich nicht stattgefunden.

SSD-Preise sinken

Das Überangebot an NAND-Flash-Speicherbausteinen drückt die Preise von SSDs weiter nach unten. In den vergangenen Wochen gaben insbesondere M.2-Modelle mit einer Kapazität von 2 TByte nach: Eine Handvoll entsprechender NVMe-SSDs kostet inzwischen weniger als 80 Euro. Die zwei günstigsten Modelle gibt es derzeit ab 75 Euro: Kingstons NV2 und Mushkins Element. Außer der Element-SSD sollen alle genannten Kärtchen Leseraten von mehr als 3 GByte/s schaffen und Zufallszugriffe mit mehreren Hunderttausend IOPS bewältigen.

Klimaschutz mit Meer

Der ehemalige Technikchef von Meta, Mike Schroepfer, will künftig beim Klimaschutz helfen. Dafür hat er eine neue Organisation ins Leben gerufen, die sich der Beschleunigung der Forschung zur Verbesserung der Alkalinität der Ozeane widmet – eine mögliche Methode, um die großen Meere des Planeten zu nutzen, mehr Kohlendioxid aufzunehmen und zu speichern. Additional Ventures, das von Schroepfer mitbegründet wurde, und eine Gruppe anderer Stiftungen haben dazu ein gemeinnütziges Forschungsprogramm aufgesetzt, das den Namen "Carbon to Sea Initiative" trägt. Es soll über einen Zeitraum von fünf Jahren mit 50 Millionen US-Dollar ausgestattet werden.

KI-generierte Gutenachtgeschichten

In etwa fünf Jahren könnte KI-Technik wie jene, die ChatGPT zugrunde liegt, in Spielzeugen eingebaut sein und Kindern abends personalisierte Gutenachtgeschichten erzählen. Das jedenfalls meint der Chef von Vtech gegenüber der Financial Times. Die Firma aus Hongkong ist vor allem auch für Lerncomputer bekannt. Noch sei die Technik nicht ausgereift genug. Außerdem seien die nötigen Chips zu teuer, zitiert die britische Zeitung Allan Wong. Deshalb werde es noch eine Weile dauern, bis solche Chips auch in Spielzeuge eingebaut würden. "Aber es wird kommen", sagte er demnach. Gleichzeitig gestand er aber ein, dass einige Möglichkeiten "ein wenig beängstigend" seien und es Gefahren etwa in Bezug auf die Privatsphäre und Sicherheit gebe.

