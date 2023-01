Kurz informiert: Acer, Energiewende, Social Media, secIT 2023

Neue Acer Notebooks ohne AMD

Acer hat zur CES eine Reihe neuer Notebooks angekündigt, die in allen Preisbereichen auf Intel-Prozessoren und Nvidia-Grafik setzen. AMD wird weitestgehend ignoriert, obwohl der taiwanische Hersteller vor über zwanzig Jahren einer der ersten Laptop-Anbieter war, der in seinen Modellen auch CPUs von AMD eingesetzt und diese Partnerschaft über eine lange Zeit fortgeführt hat. Jetzt aber betont Acer von neuen Gaming-Boliden bis zu flachen und leichten Ultrabooks die Ausstattung mit Intels neuen Core i-13000 sowie Nvidias GeForce RTX 40 Grafikchips. Eine neue Modellserie bei Acer hört auf den Namen "Swift Go". Dabei soll es sich um besonders dünne und leichte Notebooks mit OLED-Display handeln, die einen schlanken Rahmen und Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz bieten.

Energiewende in Deutschland zu langsam

Zur Erreichung seiner selbstgesetzten Ziele muss Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien erheblich beschleunigen. Bei Solaranlagen müsste sich die Zubau-Geschwindigkeit nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende mehr als verdoppeln, bei Windkraftanlagen an Land müsste sie sich mehr als verdreifachen und bei Windparks auf See sogar mehr als verachtfachen. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Untersuchung mit dem Titel "Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2022" hervor.

Verändert Social Media das Hirn?

Gehirne Jugendlicher, die häufiger Soziale Netze abrufen, reagieren anders auf Feedback. Das zeigen Hirnscans einer aufwändigen wissenschaftlichen Studie aus den Vereinigten Staaten. Die Forscherinnen schließen aus den Daten, dass gewohnheitsmäßige User über die Jahre immer sensibler hinsichtlich des Feedbacks anderer wurden, während sich die weniger in Sozialen Netzen verfangenen Probanden zunehmend weniger für Feedback interessierten. Die Autorinnen unterstreichen, dass ihre Ergebnisse nicht aussagen, dass die Nutzung der Sozialen Netze das Gehirn der Jugendlichen verändere. Es sei möglich, dass extrovertiertere Menschen eher dazu neigen, Soziale Netze zu frequentieren, und die Gehirnscans eben diese Extrovertiertheit offenlegen. Die Forscherinnen empfehlen daher weitere Untersuchungen.

Konferenzmesse secIT 2023

Vom 14. bis 16. März findet die Konferenzmesse secIT 2023 in Hannover statt. Die Themen und Referenten der redaktionellen Vorträge und Workshops haben die Redaktionen von c't, iX und heise Security handverlesen. Ziel der Veranstaltung ist es, dass Teilnehmende das gelernte IT-Security-Wissen direkt in ihrem Arbeitsalltag anwenden können, um Netzwerke und Systeme von Firmen noch effektiver vor Attacken abzusichern. Tickets gibt es unter heise-events.de.

