Kurz informiert: Agri-Gaia, Plastikmüll, Disney+ Star, Doomsday Clock

KI auf dem Acker

Die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft soll die Potenziale Künstlicher Intelligenz heben. Dafür unterstützt das Bundeswirtschaftsministerium das Projekt Agri-Gaia mit 11,75 Millionen Euro. Agri-Gaia soll ein KI-Ökosystem rund um den Bauernhof auf Basis des europäischen Cloud-Projekts Gaia X werden. Mit KI können beispielsweise Boden und Pflanzen präziser bewirtschaftet werden. So würde die Umwelt geschont und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Landtechnikhersteller verbessert.

Zu hoher Plastikverbrauch

Trotz des wachsenden Klima- und Umweltbewusstseins vieler Europäer werden immer noch zu viele Plastikstoffe produziert und verbraucht. Zu dieser Einschätzung kommt die Europäische Umweltagentur EEA in einem aktuellen Bericht. Durch Bilder von Schutzmasken in europäischen Gewässern und großen Mengen an Einweg-Schutzausrüstung sei die Aufmerksamkeit für Plastikmüll in der Corona-Pandemie zwar weiter angestiegen. Trotzdem würden Kunststoffe heute noch zu oft als Einwegprodukte verwendet und weggeworfen. Es brauche nun einen Wechsel hin zu einem zirkulären und nachhaltigen Ansatz beim Plastikgebrauch, der helfen könne, den Einfluss dieser Materialien auf Klima und Umwelt einzudämmen.

Filme und Serien für Disney+ „Star“

Disney hat die Inhalte bekanntgegeben, die am 23. Februar mit dem neuen Bereich "Star" beim Streaming-Dienst Disney+ verfügbar werden. Mit "Star" halten über 300 Filme oder Serien auf einen Schlag Einzug. Viele richten sich im Gegensatz zum bisherigen Angebot auch an ein älteres oder erwachsenes Publikum. Zuvor waren Inhalte über FSK 12 bei Disney+ tabu. Zeitgleich mit Star bekommt Disney+ eine neue Kindersicherung. Damit Kinder nicht einfach das Profil ihrer Eltern wählen können, lassen sich die Profile künftig per PIN absichern.

Doomsday Clock auf 100 Sekunden vor 12

Experten des US-Wissenschaftsmagazins Bulletin of the Atomic Scientists sehen die Menschheit weiterhin so nah an den Weltuntergang gerückt wie nie zuvor. Die von ihnen kontrollierte "Doomsday Clock" zeigt 2021 wie im Vorjahr 100 Sekunden vor 12 an. Als Hauptgrund für die erneute Warnung nennen die Forscher den falschen Umgang mit der Corona-Pandemie. Regierungen, Institutionen und eine "irregeleitete Öffentlichkeit" seien weiterhin nicht oder schlecht darauf vorbereitet, um mit noch größeren Bedrohungen durch einen Atomkrieg und den laufenden Klimawandel umzugehen.

