Kurz informiert: Android 12L, Wallboxen, Kurzstreckenflüge, Bitcoins

Google: Funktionen für Foldables und Tablets

Google arbeitet an einem Update für Android 12, das Geräte mit großem Bildschirm um neue Features ergänzen soll. Gedacht sind diese Funktionen für Tablets, Foldables und Chrome-OS-Geräte. Eine erste Developer Preview ist nun erschienen und kann per Emulator auf Pixel-Handys ausprobiert werden, die finale Fassung soll dann 2022 verfügbar werden. Folgende Neuerungen bringt das Update mit: Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen werden bei Android 12L nicht mehr wie üblich untereinander, sondern nebeneinander dargestellt und das Benachrichtigungsmenü erscheint jetzt, wenn man vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt. Eine weitere prominente Änderung ist die Taskleiste, die ein wenig an PC-Betriebssysteme wie Windows erinnert.

Wallboxen für Elektroautos

Die Fördermittel der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, für private Wallboxen sind ausgegeben. Die KfW schreibt auf ihrer Website: "Die Förderung war sehr erfolgreich, die Fördermittel sind erschöpft. Bitte stellen Sie keinen Antrag mehr." Laut dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur habe das Förderprogramm in sehr kurzer Zeit einen großen Beitrag für die Elektromobilität in Deutschland geleistet. „Mit rund 800 Millionen Euro werden über 800.000 Haushalte mit einem Zuschuss von 900 Euro beim Kauf und der Installationen der Wallboxen unterstützt." Ob und wann es neue Mittel für das Förderprogramm gibt, ist noch nicht entschieden.

Kurzflugstrecken durch Zugfahrten ersetzbar

Für 51 der 150 verkehrsreichsten Flugrouten innerhalb der EU gibt es eine Zugverbindung, die weniger als sechs Stunden dauert. Das geht aus einer Studie des Thinktanks OBC Transeuropa für Greenpeace hervor. Wenn die 51 Strecken per Zug befahren würden, würden jedes Jahr 54 Millionen weniger Menschen mit dem Flugzeug reisen, heißt es in der Studie. Damit könnten 3,5 Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden. Der Bahnverkehr wäre konkurrenzfähiger, wenn neben der Verbesserung der Infrastruktur auch die Fahrpläne besser abgestimmt und mehr Züge eingesetzt würden, meint der Thinktank.

NRW-Justiz versteigert Bitcoins deutlich über Kurswert

Die deutsche Justiz hat bei der Versteigerung von beschlagnahmtem Vermögen in der Kryptowährung Bitcoin auf dem Portal Justiz-Auktion.de einen Preis weit über Kurswert erzielt. Der erste Bitcoin wurde am Mittwoch nach zwei Tagen Auktionsdauer für 57.010 Euro versteigert. Das hat das NRW-Justizministerium am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Derweil war der Kurs der Währung von knapp 54.000 Euro am Montag auf 50.900 Euro am Mittwochmittag gefallen.

(sy)