Kurz informiert: Apple, FTX, Binance, Hyperschallrakete

Apple öffnet Satellitenfunk in Deutschland

Das iPhone 14 wird jetzt auch in Deutschland ein Satellitentelefon: Neben USA und Kanada können Besitzer eines iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro oder 14 Pro Max ab Dienstag auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Irland in Funklöchern einen Notruf über eine Satellitenverbindung absetzen, wie der Hersteller mitteilte. Apple hat dafür eine weitreichende Partnerschaft mit dem Satellitenbetreiber Globalstar geschlossen. Notrufe sind per Textnachricht möglich und erlauben auch die textbasierte Zwei-Wege-Kommunikation mit den Rettungskräften.

FTX-Gründer verhaftet

Sam Bankman-Fried (kurz SBF) sitzt auf den Bahamas in Auslieferungshaft. Die Königliche Polizei hat den 30-jährigen Amerikaner verhaftet, wie der Justizminister des Landes mitgeteilt hat. Demnach folgte die Verhaftung auf den Erhalt einer formellen Mitteilung der Vereinigten Staaten, dass sie Anklage gegen SBF erhoben haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden. Bankman-Fried ist Gründer der Kryptowährungsbörse FTX und des Kryptowährungs-Spekulationsfonds Alameda Research. Im September 2021 hat Bankman-Fried die FTX-Firmenzentrale von Hongkong auf die Bahamas verlegt, wo auch er selbst seither lebt. Das mit vielen Milliarden Dollar bewertete Firmengeflecht war Anfang November zusammengebrochen.

Ermittlungen gegen Kryptobörse Binance

Bei Ermittlungsbehörden in den USA herrscht Uneinigkeit darüber, ob es genügend Beweise für Strafanzeigen gegen Führungspersonen der Kryptobörse Binance gibt. Einige von mehreren Bundesstaatsanwälten plädieren laut der Nachrichtenagentur Reuters intern dafür, "aggressiv" gegen das Unternehmen vorzugehen, andere würden dafür plädieren, noch mehr Beweise zu sammeln. Vorgeworfen wird der Kryptobörse, verbotene Geldtransfers und Geldwäsche durchgeführt und Verstöße gegen US-Sanktionen ermöglicht zu haben. Es geht demnach um Summen in Milliardenhöhe. Noch sei aber auch möglich, dass es zu einem Deal komme oder gar keine Anzeige erstattet wird.

US-Militär testet Hyperschallrakete

Die US-Luftwaffe hat erstmals einen vollständigen Test einer aus dem Flug abgefeuerten Hyperschallrakete durchgeführt und spricht von einem Erfolg. Anders als bei früheren Tests wurde dabei nicht nur die anfängliche Beschleunigung mittels Booster ausprobiert, sondern auch die Abkopplung des Projektils bis hin zum Einschlag am Ziel. Man habe Hinweise darauf, dass alle Ziele des Tests erreicht wurden. Hyperschallwaffen sind mit mehr als der fünffachen Schallgeschwindigkeit unterwegs und deshalb besonders schwer oder gar nicht abzufangen.

