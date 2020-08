Kurz informiert: Apple Pay, Nintendo Switch, Streaming, Fahrradschaltung

Sparkassen: Girocard für Apple Pay ist da

Nach langer Vorbereitungszeit ist es nun möglich, mit Girocards via Apple Pay zu bezahlen. Damit steht das Smartphone-Bezahlverfahren von Apple deutlich mehr Kunden zur Verfügung als zuvor. Bisher konnte Apple Pay nur in Verbindung mit einer Kredit- oder Debitkarte von Anbietern wie Mastercard, American Express oder Visa verwendet werden. Nun kommen rund 46 Millionen Sparkassen-Cards, wie die Girocard bei Sparkassen heißt, hinzu.

Nintendo Switch: Neues Modell mit 4K-Auflösung

Nintendo arbeitet einem Bloomberg-Bericht zufolge an einer neuen Ausgabe der Spielekonsole Switch. Diese soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen und von zahlreichen neuen Spielen begleitet werden. Auf der Release-Liste für die neue Konsole könnte unter anderem ein Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" stehen. Nintendo testet bei der neuen Switch sogar 4K-Auflösung, die finale Hardware stehe aber noch nicht fest.

Einstellung von fünf Streaming-Manipulationsdiensten

Kasse machen mit unechten Plays wird schwieriger in Deutschland: Fünf Streaming-Manipulationsdienste dürfen ihre Dienste zur Generierung von Abrufen nicht mehr anbieten. Dies hat der Bundesverband Musikindustrie per einstweiliger Verfügung vor mehreren Landgerichten erwirkt. Damit ist es schwieriger geworden, die Abrufzahlen eines Künstlers zu manipulieren und die daraus errechneten Einnahmen in die Höhe zu treiben. Gekaufte Streaming-Abrufe untergraben die Genauigkeit der Lizenzzahlungen an die Musikschaffenden und die Glaubwürdigkeit der Charts.

Shift4Me: Automatische Fahrradschaltung mit Arduino

Viele Leute nutzten die Gänge ihres Rads nicht aus und fahren langsamer oder unbequemer, als sie müssten, glaubt der Fahrradfan Jan Oelbrandt. Daher hat der Bastler eine automatische Lösung für das Schalten entwickelt, die einem wirklich alle Arbeit abnimmt. Sein Shift4Me-System wiegt nur wenig, kann mit grundlegenden Elektronikkenntnissen und Zugang zu einem 3D-Drucker selbst gebaut werden. Es soll sowohl mit Ketten- wie auch Nabenschaltungen funktionieren, Elektroräder können ebenfalls damit ausgerüstet werden.

(sy)