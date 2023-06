Kurz informiert: Apple, WhatsApp, Google, Amazon Prime

Apple erweitert Kommunikationssicherheit

Eine umstrittene Funktion in Apples Kommunikationsplattform iMessage wird künftig in mehr Bestandteilen der Betriebssysteme des Konzerns integriert. Laut Apple wird die sogenannte Kommunikationssicherheit erweitert. Das bedeute, dass auch weitere zentrale Elemente des Betriebssystems den von Eltern aktivierbaren Nacktbildscanner bekommen. Dieser soll Minderjährige davor warnen, problematische Inhalte zu empfangen und zu versenden. Diese werden lokal mittels KI-Algorithmen erkannt. Das Feature soll auf iPhone, iPad und Mac sowohl ankommende als auch versendete Nacktbilder in der Nachrichten-App erkennen und ankommende Aufnahmen zunächst ausblenden, wenn Eltern das wünschen. Kinder werden dann zudem explizit gewarnt, bevor sie solches Material öffnen oder versenden. Eine Alarmierung der Eltern bei Erkennen von Nacktbildern, die ursprünglich vorgesehen war, wurde dabei nicht umgesetzt.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

WhatsApp führt Channels ein

WhatsApp führt Channels ein, einen Broadcast-Dienst, bei dem Organisationen und Einzelpersonen einseitig kommunizieren, also Texte, Fotos, Videos und Umfragen an eine Gemeinschaft senden können. Die Kanäle sind nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, anders als die private Nachrichten bei dem Messenger. Der Mutterkonzern Meta begründet das damit, dass mit den Kanälen ein möglichst breites Publikum erreicht werden soll. Channels sollen eine besonders einfache Art darstellen, wie Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen viele Menschen erreichen können. Künftig gibt es dafür bei WhatsApp einen eigenen Reiter mit dem Namen "Aktuelles". Zunächst gibt es Channels von ausgewählten Organisationen aus Singapur und Kolumbien, weitere Kanäle und Länder folgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Google drängt Mitarbeiter auf Rückkehr aus HomeOffice

Google erhöht den Druck auf seine Mitarbeiter, aus dem Homeoffice wieder zurück in die Büros zu kommen. Das berichtet das Wall Street Journal am Mittwoch. Demnach beabsichtigt der Konzern, Anwesenheiten im Büro in die Leistungsbeurteilung einfließen zu lassen. Zudem sollen "Erinnerungen" an Mitarbeiter versendet werden, die weniger im Büro anwesend sind. Google verspricht sich von der Rückkehr aus dem Homeoffice nach der Pandemie eine Stärkung der persönlichen Zusammenarbeit. Dass Google auf die Rückkehr der Mitarbeiter aus dem Homeoffice drängt, ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Konzern 2021 angekündigt hatte, rund 7 Milliarden US-Dollar für neue Büros und Rechenzentren ausgeben zu wollen. Die Büros wollen nun nach dem Ausklingen der Corona-Pandemie gefüllt werden.

Amazon wünscht sich mehr Werbung für Prime Video

Amazon wünscht sich mehr Werbung bei seinem Streaming-Dienst Prime Video. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge zieht der Onlinehändler dafür mehrere Strategien in Erwägung. Einerseits könnte eine werbebasierte Abo-Variante umgesetzt werden, wie sie etwa Netflix anbietet. Alternativ könnten Werbeanzeigen aber auch in das bestehende Abonnement eingebaut werden, schreibt das Wall Street Journal. In diesem Fall könnte Amazon dann gegen Aufpreis zu den bisherigen Kosten eine werbefreie Version anbieten. In beiden Fällen seien nur "kurze" Werbeunterbrechungen geplant. Laut dem Wall Street Journal ist ebenfalls denkbar, dass Amazon seine Werbepläne noch über den Haufen wirft – noch sei nichts entschieden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(alsc)