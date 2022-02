Kurz informiert: Atomkraft, Querschnittslähmung, Amazon, ARM

Bundesregierung prüft Brennelementeproduktion in Lingen

Angesichts des geplanten Einstiegs des russischen Unternehmens TVEL in die Brennelementeproduktion in Lingen verstärkt sich der Widerstand gegen Atomanlagen im Emsland und darüber hinaus. Atomkraftgegner befürchten, dass die Kooperation dazu führen könnte, dass die russische Atomindustrie Teile der Brennelementeproduktion von Russland nach Deutschland auslagert, auch um unbequeme EU-Sanktionen im atomaren Bereich zu unterlaufen. Das Bundesumweltministerium ist der Auffassung, dass der deutsche Atomausstieg nicht mit der Produktion von Brennstoff und Brennelementen für Atomanlagen im Ausland vereinbar sei, teilte das Ministerium auf die Frage von heise online mit, wie es grundsätzlich zur weiter bestehenden Atomwirtschaft in Deutschland stehe. Nun würde unter Einbeziehung anderer betroffener Ressorts das weitere Vorgehen im Lichte des Koalitionsvertrags geprüft.

Elektroden am Rückenmark gegen Querschnittslähmung

Eine Verletzung des Rückenmarks heißt für die meisten Betroffenen ein Leben im Rollstuhl. Seit Jahrzehnten suchen Forschende nach Möglichkeiten, die gekappten Nervenverbindungen im Rückenmark wieder zu reparieren. Einer dieser Ansätze ist die epidurale Elektrostimulation, kurz EES: eine Elektrode im Rückenmark soll die gekappten Nerven stimulieren. Dabei übernimmt ein Computer die Funktion der Signale aus dem Gehirn. Einen großen Fortschritt hat nun ein französisches Forschungsteam in Nature veröffentlicht. Bereits eine Stunde nach dem Einsetzen der Elektrode konnten die Beine der drei Studienteilnehmer von der Elektrode aktiviert und bewegt werden. Nach mehreren Monaten Training war es ihnen unter anderem möglich kurze Strecken mit einem Rollator zu gehen, frei zu stehen, zu Schwimmen oder mit einem Liegerad zu fahren, berichtet Technology Review.

Amazon baut Logistikzentrum in Kaiserslautern

Der Onlinehandel-Riese Amazon will in Kaiserslautern sein drittes Logistikzentrum in Rheinland-Pfalz mit rund 1000 neuen Arbeitsplätzen bauen. Bereits im Herbst soll es seinen Betrieb aufnehmen. Der Oberbürgermeister der pfälzischen Stadt, Klaus Weichel, freut sich sehr über die neuen Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote in Kaiserslautern ist weit höher als der Landesdurchschnitt.

Nvidia bläst ARM-Übernahme ab

Die 40 Milliarden US-Dollar schwere ARM-Übernahme durch Nvidia ist geplatzt. Nvidia und der bisherige Inhaber SoftBank verkündeten gemeinsam den Abbruch der Übernahme. Gründe nannten die Firmen nicht, allerdings wurden diese schon in den letzten 1,5 Jahren klar: Die Kartellbehörden und andere Branchenriesen stemmten sich weltweit gegen den Kauf. SoftBank will ARM jetzt an die Börse bringen.

