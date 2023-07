Kurz informiert: AutomatedTrain, Heizungsgesetz, Botbuilt, Ariane 5

Deutsche Bahn erprobt vollautomatisierte Züge

Die Deutsche Bahn will zusammen mit Siemens Mobility, Bosch und anderen Unternehmen erproben, wie Züge vollautomatisch bereit- und abgestellt werden können. Dafür sollen bis 2026 im Forschungs- und Entwicklungsprojekt "AutomatedTrain" ein Mireo von Siemens Mobility und ein Zug der S-Bahn Stuttgart so mit Technik ausgerüstet werden, dass sie den Weg aus der Abstellanlage bis zur ersten Station vollautomatisiert und ohne Lokführer zurücklegen können. Sensoren ermöglichen es den Fahrzeugen, ihr Umfeld zu erkennen und auf Hindernisse selbstständig zu reagieren. Das sei vergleichbar mit dem autonomen Fahren auf der Straße, erläutert die Deutsche Bahn. Die Züge sollen an Hindernissen selbstständig abbremsen. Zudem werde auch das vollautomatisierte Auf- und Abrüsten des Zuges getestet. Die Bundesregierung fördert das Projekt mit 42,6 Millionen Euro.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht untersagt dem Deutschen Bundestag, noch diese Woche über das von der Bundesregierung vorgelegte Heizungsgesetz abzustimmen. Grund für die Einstweilige Anordnung des Verfassungsgerichts ist die enorme Eile, die die Regierungskoalition an den Tag legt: Dienstagnachmittag legte sie einen umfassenden Änderungsantrag zur Regierungsvorlage vor, der am Mittwoch durch den zuständigen Ausschuss gewunken wurde und am Freitag in zweiter und gleich auch dritter Lesung im Plenum abgestimmt werden sollte. Da bleibt anderen Abgeordneten keine Zeit, den Text zu lesen, geschweige denn, zu beraten. Doch genau darauf, nämlich auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung, haben die einzelnen Bundestagsabgeordneten Rechtsanspruch. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon 1991 in einem Verfahren erkannt.

Das in der britischen Grafschaft Durham angesiedelte Unternehmen Botbuilt setzt Roboter ein, um sie Grundgerüste aus Holz für Häuser bauen zu lassen. Mithilfe der beiden Roboter Axl und Slash, benannt nach "Guns n’ Roses"-Bandmitgliedern, kann die Zeit von der Entwicklung bis zum fertigen Haus von Monaten auf Tage reduziert werden. Die beiden Roboter wiegen je mehr als eine Tonne. Sie sind aber recht geschickt, in dem, was sie tun. So können sie etwa Nägel in Holz einschlagen, ohne dass dieses splittert. Botbuilt hat bereits beim Bau von sechs unterschiedlich großen Häusern geholfen.

Die Schwerlastrakete Ariane 5 hat ihre letzte Mission erfolgreich abgeschlossen. Laut europäischer Weltraumagentur ESA wurden zwei Kommunikationssatelliten aus Deutschland und Frankreich ins All gebracht. Das beschließt ein wichtiges Kapitel der ESA-Geschichte, denn Ariane 5 hat damit das Ende ihrer Betriebszeit erreicht, die 1996 begann und jetzt mit dem 117. Flug endete. Sie soll von Ariane 6 abgelöst werden, doch der Nachfolger hat bislang noch nicht abgehoben. Nach etlichen Verzögerungen soll der erste Start voraussichtlich 2024 erfolgen.

