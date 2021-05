Kurz informiert: Axa, BND, Überarbeitung, Clubhouse

Ransomware-Angriff auf Axa Partners

Der französische Versicherungskonzern Axa hat bestätigt, in Südostasien Opfer eines gezielten Ransomware-Angriffs geworden zu sein. Axa Partners, der internationale Arm des Versicherungsunternehmens aus Paris, erklärte, dass der Geschäftsbetrieb in Thailand, Malaysia, Hongkong und auf den Philippinen beeinträchtigt ist. Wie die Financial Times berichtet, hat eine Gruppe Cyberkrimineller namens Avaddon die Axa-Partner in Asien angegriffen und drei TByte an Daten erbeutet, darunter persönliche Daten der Kunden, Krankenakten und Versicherungsansprüche sowie Daten von Krankenhäusern und Ärzten.

BND bei Instagram

Der Bundesnachrichtendienst baut seine Social-Media-Aktivitäten mit einem eigenen Instagram-Account aus. Der deutsche Auslandsgeheimdienst mit seiner Zentrale in Berlin-Mitte startete jetzt einen eigenen Kanal in dem sozialen Netzwerk. Der Auftritt dient der Nachwuchsgewinnung. "Ein moderner Arbeitgeber muss auch dort präsent sein, wo sich mögliche Bewerberinnen und Bewerber tummeln", erklärte BND-Präsident Bruno Kahl. Der BND war früher für seine strikte Zurückhaltung in der Öffentlichkeit bekannt. Auf Instagram wolle der BND einen Ort schaffen, an dem sich Interessierte einen Überblick über die Aufgaben, einen Einblick in den Alltag sowie einen Eindruck von den Menschen verschaffen können, die beim BND arbeiten.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Tod durch Überarbeitung

Lange Arbeitszeiten kosten einer UN-Studie zufolge jährlich Hunderttausende Menschenleben. Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation gehen davon aus, dass im Jahr 2016 weltweit knapp 400.000 Menschen an Schlaganfällen und rund 350.000 an koronarer Herzerkrankung starben, weil sie 55 Stunden oder mehr pro Woche gearbeitet hatten. Laut den Forschern arbeiten fast neun Prozent der Weltbevölkerung so viel. Ostasien, Südostasien und der indische Subkontinent sind demnach besonders stark durch arbeitsbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen belastet, ebenso einige Länder in Afrika und Südamerika.

Clubhouse für Android weltweit

Gerade erst hatte Clubhouse angekündigt, dass in den USA die Live-Podcast-App für Android-Geräte kommt, da folgt die Ankündigung für den weltweiten Start. Noch in dieser Woche soll es so weit sein. Ab sofort ist Clubhouse für Android bereits in Brasilien, Japan und Russland verfügbar, Indien und Nigeria folgen am Freitagmorgen und der Rest der Welt am Freitagabend.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)