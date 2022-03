Kurz informiert: BaFin, Kaspersky, Milch, Oscars

BaFin warnt vor Phishing-Mails

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin warnt vor vermeintlichen Zahlungsaufforderungen in ihrem Namen, die Betroffene über E-Mail erreichen. Die Unbekannten verwenden zur Kontaktaufnahme die E-Mail-Signatur "BAFIN Team", wie die BaFin mitteilt. Als Ansprechpartner wird ein Mitarbeiter namens "Dr. Gottlob Berger" angeführt. Bei der BaFin arbeitet jedoch keine Person mit diesem Namen. Außerdem würde sich die Finanzdienstleistungsaufsicht von sich aus nicht an Einzelpersonen wenden. Wer ein solches Hilfsangebot im Namen der BaFin erhält, sollte es der Polizei oder der Staatsanwaltschaft melden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 28.03.2022: BaFin, Kaspersky, Milch, Oscars

FCC stuft Kaspersky-Software als Risiko ein

Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hat das russische Unternehmen Kaspersky und zwei chinesische Mobilfunkfirmen offiziell zu einem nicht akzeptablen Risiko für die nationale Sicherheit erklärt. Kaspersky ist nun das erste nicht-chinesische Unternehmen auf der 2019 eingeführten Liste. Bei der Bekanntmachung der Entscheidung wurde kein Bezug auf den Ukraine-Krieg genommen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war Kaspersky auch hierzulande erneut in den Fokus gerückt. Am 15. März hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine offizielle Warnung vor dem Einsatz von Virenschutzsoftware des russischen Herstellers ausgesprochen. Anders als nun bei der FCC wurde in der Begründung der Krieg angeführt.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

KI soll die bessere Milch erfinden

Milch, die nicht von Kühen stammt, könnte ein wichtiger Beitrag gegen die Erderwärmung sein. Um echte Kuhmilch ohne Kuh zu erschaffen, hat jetzt das chilenische Unternehmen "NotCo" eine künstliche Intelligenz programmiert, mit deren Hilfe es einen Kuhmilchersatz auf den Markt bringen konnte, der in Geschmack, Farbe und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten genau dem Original entsprechen soll, berichtet Technology Review. Die KI analysierte dafür sämtliche Moleküle, die in Kuhmilch vorkommen. Daraufhin durchsuchte sie eine Datenbank mit Molekülen von 300.000 Pflanzenarten nach passenden Pflanzenstoffen, aus denen sich dann der Milchgrundstoff mixen ließ.

Oscar für besten Film geht an Streamingdienst

Mit der Tragikomödie "CODA" von Apple TV+ hat erstmals ein Film eines Streamingdiensts den Oscar als bester Film gewonnen. Er erzählt von einer Highschool-Schülerin, die die einzige Hörende in einer Familie von hörbehinderten Menschen ist. "CODA" ist eine Abkürzung für "Child of Deaf Adults" (Kind tauber Eltern). "CODA" und der Netflix-Film "The Power of the Dog" hatten vor der Verleihung der 94. Academy Awards als große Favoriten gegolten. Nun ging Netflix einmal mehr bei der renommiertesten Auszeichnung der Filmwelt leer aus.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)