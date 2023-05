Kurz informiert: Balkonkraftwerk, Cloud, Shopware, schwarzes Loch

Weniger Hürden für Balkonkraftwerke

Das Bundesjustizministerium will es Mietern und Wohnungseigentümern erleichtern, Steckersolargeräte, also Balkonkraftwerke zu betreiben. Dazu sollen das Wohnungseigentumsgesetz und das Mietrecht überarbeitet werden, erfuhr heise online aus Kreisen des Ministeriums. Ein Gesetzentwurf dazu werde nun unter den Regierungsressorts abgestimmt. Wer ein Balkonkraftwerk installiert, braucht nach derzeitigem Stand die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer. Nun soll die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte in den Katalog der "privilegierten baulichen Veränderungen" aufgenommen werden. Dann müssen jene, die ein Balkonkraftwerk installieren wollen, ihr Vorhaben nicht mehr wie bisher begründen.

Cloud für Geheimdokumente

Die Bundesregierung hat in den Jahren 2021 und 2022 eine nach eigenen Angaben "hochsichere" Cloud-Plattform errichtet. Diese ist vor allem darauf ausgerichtet, Verschlusssachen bis zur Einstufung "geheim" sowie Informationen und Verfahren mit dem Schutzbedarf "sehr hoch" zu speichern. Dies teilte die Regierung in einer jetzt veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat den Cloud-Dienst demnach zumindest vorläufig für diese Zwecke zugelassen. Auch die Bundesländer seien daran "anschlussfähig". Abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. Der weitere Ausbau der Plattform soll diese auch öffnen "für die Kommunikation mit Partnerländern und die geheimschutzbetreute Wirtschaft".

KI für Shopware

Der E-Commerce-Software-Anbieter Shopware hat während des Shopware Community Day mehrere KI-Funktionen für seine Plattformen vorgestellt. Damit soll insbesondere eine Effizienz-Steigerung erreicht werden. Die unterschiedlichen KI-gestützten Funktionen fasst Shopware unter dem Label "AI Copilot" zusammen. Durch den Co-Piloten können Shopware-Kunden zukünftig beispielsweise automatisiert erstellte Zusammenfassungen von Produktbewertungen erhalten. Auch sollen mit dem AI Copilot Produktbewertungen in anderen Sprachen automatisiert übersetzt werden, damit Kunden auch diese in ihre Kaufentscheidung einbeziehen können.

Schwarzes Loch in der Nachbarschaft

Die Weltraumteleskope Hubble und Gaia haben wahrscheinlich ein mittelschweres Schwarzes Loch entdeckt, das unserem Sonnensystem so nahe ist wie kein anderes. Mittelschwere Schwarze Löcher sind massereicher, aber viel kleiner als die supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien. Ein Schwarzes Loch, das auf etwa 800 Sonnenmassen kommt, wäre jedenfalls die wahrscheinlichste Erklärung für die Bewegung der Sterne im 6000 Lichtjahre entfernten Kugelsternhaufen Messier 4, schreibt die Europäische Weltraumagentur ESA. Alternative Erklärungsversuche seien dagegen eher unrealistisch.

