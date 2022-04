Kurz informiert: Beschäftigtendatenschutz, Windkraft, MailChimp, Verschlüsselung

Ruf nach besserem Beschäftigtendatenschutz

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, hat der Präsidentin des Bundestags, Bärbel Bas, seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 übergeben. Nachdrücklich appelliert er darin an die Ampel-Koalition, endlich ein Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz zeitnah auf den Weg zu bringen und zu verabschieden. Seit vielen Jahren fordern die Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern eine bessere Absicherung von Arbeitnehmenden vor Überwachung und unmäßiger Datenverarbeitung. Heute ist dies dem Bericht nach umso dringender, da die rasant fortschreitende Digitalisierung in Betrieben und Verwaltungen zu tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt führe.

Windkraft-Ausbau an Land

Das Bundesumwelt- und das Bundeswirtschaftsministerium haben sich in einem Interessenkonflikt geeinigt, der einem zügigen Ausbau der Windkraft im Weg stand. Umweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck legten dazu ein Eckpunktepapier vor, in dem es um schnelleren Windkraft-Ausbau bei einheitlichen Artenschutzvorgaben geht. Demnach sollen Windenergieanlagen grundsätzlich innerhalb von Landschaftsschutzgebieten zulässig sein, bis das im Koalitionsvertrag vorgesehene Flächenziel für Windenergie an Land von zwei Prozent der Bundesfläche erfüllt ist. Der Suchraum für geeignete Standorte werde nun erheblich vergrößert.

Cyber-Einbruch bei MailChimp

Nach einem Einbruch beim Marketing-Mail-Anbieter MailChimp haben Cyberkriminelle versucht, per Phishing an Kryptowährungen von Krypto-Wallet-Kunden zu gelangen. So erhielten etwa Kunden von Trezor täuschend echt aufgemachte Phishing-Mails, mit denen die Angreifer an die Inhalte ihrer Hardware-Krypto-Wallets gelangen wollten. Medienberichten zufolge konnten Einbrecher auf rund 300 MailChimp-Konten zugreifen. Wie die Sicherheitschefin von MailChimp, Siobhan Smyth, erklärte, hätten die Angreifer dabei Adressdaten von 102 Kunden exportiert. Welche Kunden betroffen sind, benannte Smyth jedoch nicht.

Meta hält an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung fest

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hält an seinen Plänen fest, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für seinen Messenger und Instagram-Nachrichten einzuführen. Das client-seitige Scannen von Inhalten, um etwa Bilder von Kindesmissbrauch zu finden, lehnt der Konzern in der Konsequenz als "undurchführbar" und als Werkzeug zum Untergraben der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ab. Nur durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung könnten Individuen etwa vor repressiven Regimen geschützt werden. Auch die Meinungsfreiheit werde durch sie gewährleistet, betont Meta.

