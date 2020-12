Kurz informiert: Bestandsdaten, Krankenkassen-Apps, Klimaziel, Covid19-Impfstoff

Regierungskoalition will mit IP-Adressen Schwarzarbeit bekämpfen

Die große Koalition hat sich auf ein "Reparaturgesetz" geeinigt, mit dem sie die Regeln zur Bestandsdatenauskunft an Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts anpassen will. Künftig sollen Behörden der Zollverwaltung auf Bestandsdaten wie Name, Anschrift und E-Mail-Adressen von Nutzern zugreifen können, um gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Auch IP-Adressen dürfen sie zu diesem Zweck abfragen und mit Teilnehmern abgleichen. Dies sieht ein heise online vorliegender Gesetzentwurf vor. Ferner soll nun auch ausdrücklich der Militärische Abschirmdienst Bestandsdaten bei Anbietern von Telemediendiensten inklusive IP-Adressen abrufen dürfen.

Sicherheitsmängel in Kartenterminals in Arztpraxen und Krankenkassen-Apps

Dank der Digitalisierung des Gesundheitswesens sollen volle Wartezimmer, verlegte Arztbriefe und weite Wege zum Landarzt bald der Vergangenheit angehören.Von der elektronischen Patientenakte über E-Rezepte bis zur Telesprechstunde soll vom kommenden Jahr an nach und nach vieles im Gesundheitswesen über Apps auf dem Smartphone laufen. Zentraler Baustein sind die Apps der Krankenkassen. Europas größtes IT- und Tech-Magazin c’t hat für die aktuelle Ausgabe 22 Apps deutscher Krankenkassen sowie Kartenterminals in Arztpraxen untersucht und teils haarsträubende Sicherheitsmängel entdeckt. Die ganze Geschichte lesen Sie in c‘t.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

EU verplichtet sich mit neuem Klimaziel gegenüber den Vereinten Nationen

Die Europäische Union verpflichtet sich bei den Vereinten Nationen, bis 2030 ihren Ausstoß an Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. Zudem plädierten die Minister dafür, diesen Wert auch im EU-Klimagesetz festzuschreiben. Das Gesetz muss aber noch mit dem Europaparlament ausgehandelt werden, das ein ehrgeizigeres Ziel durchsetzen will. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte, sie sei zuversichtlich, dass man sich einigen könne. Insgesamt zeigte sich die SPD-Politikerin hoch zufrieden mit den Beschlüssen. Das EU-Ziel sei nun unumkehrbar und verbindlich.

Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen Durchbruch des Jahres

Die rasante Entwicklung effektiver Impfstoffe gegen Covid-19 ist für die Macher des renommierten Science-Magazins der wichtigste Forschungsdurchbruch des Jahres. Niemals zuvor hätten so viele Konkurrenten so offen und regelmäßig zusammengearbeitet, ebenso einzigartig sei die gemeinsame Anstrengung von Regierungen, Industrie, Wissenschaft und Non-Profit-Organisationen, heißt es zur Begründung des "Breakthrough of the Year".

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)