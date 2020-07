Kurz informiert: Bestandsdaten, Überwachungskameras, Cyberspionage, Xbox

Staatlicher Zugriff auf Bestandsdaten muss begrenzt werden

Die staatlichen Zugriffsmöglichkeiten auf persönliche Daten von Handy- und Internetnutzern zur Strafverfolgung und Terrorabwehr gehen zu weit. Das Bundesverfassungsgericht erklärte mehrere Regelungen zur sogenannten Bestandsdatenauskunft für verfassungswidrig. "Sie verletzen die beschwerdeführenden Inhaber von Telefon- und Internetanschlüssen in ihren Grundrechten auf informationelle Selbstbestimmung sowie auf Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses", teilte das Gericht in Karlsruhe mit. Das Telekommunikationsgesetz und entsprechende Vorschriften in anderen Gesetzen müssen nun bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden.

Ungeschützte Linksammlung leakt Überwachungsaufnahmen

Wer als Patient die Klinik am Isar Park in Plattling in Bayern betrat, hatte ein potenziell weltweites Publikum: Egal ob Notaufnahme oder Haupteingang, Empfang oder Besucherparkplatz, alles wird von Kameras überwacht – und deren Aufnahmen waren live für jedermann abrufbar, berichtet c’t. Die Adressen und die für den Zugriff notwendigen Login-Daten waren ungeschützt auf einem Webserver des mittelständischen Elektroinstallationsbetriebs aus Deggendorf einsehbar, der für die Installation der Überwachungssysteme verantwortlich zeichnet.

Russische Hacker sollen Cyberspionage bei Impfstoff-Forschern betrieben haben

Britische Behörden werfen Hackern vor, im Auftrag Moskaus weltweit Cyberspionage bei Impfstoff-Forschern zu betreiben. Das geht aus einer Mitteilung des britischen Zentrums für Cyber-Sicherheit NCSC hervor. Demnach versucht eine Hacker-Gruppe, die unter dem Namen „The Dukes“ bekannt ist, seit Beginn der Coronavirus-Pandemie unter anderem von Organisationen in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen "wertvolle Daten" zu stehlen. Die Gruppe operiere "beinahe sicher" als Teil von russischen Geheimdiensten, erklärte das NCSC. Diese Einschätzung werde auch von Behörden in den USA und Kanada geteilt. Russland wies die Anschuldigungen als "Propaganda" zurück.

Microsoft beendet Produktion der Xbox One X und Xbox One All-Digital Edition

Microsoft hat die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S All-Digital Edition eingestellt. Bei dem Produktionsstopp handele es sich um einen "natürlichen Schritt" in Vorbereitung auf den Start der neuen Xbox Series X, heißt es in einem Microsoft-Statement. Die beiden neuen Spielekonsolen sollen Ende des Jahres erscheinen. Die Xbox Series X wird dabei alle Spiele der Xbox One – mit Ausnahme der Kinect-Titel – abspielen können.

(igr)