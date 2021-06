Kurz informiert: Blockchain-Strategie, Iran, Vodafone, iPhone

Blockchain-Strategie der Bundesregierung

Insgesamt 44 Vorhaben hatte sich die Bundesregierung mit der im September 2019 vorgestellten nationalen Blockchain-Strategie ins Aufgabenheft geschrieben – doch nur einige Vorhaben wurden umgesetzt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die heise online vorliegt. Zu den abgeschlossenen Aufgaben gehören die nationale Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie, die unter anderem Regelungen für Kryptoverwahr-Dienstleister einführte, sowie die Regelungen für elektronische Wertpapiere.

US-Regierung sperrt Domains iranischer Auslandsmedien

Das US-Justizministerium hat 33 Domains beschlagnahmt, die vom Iran betriebenen Medien gehören. Ihnen wird Desinformation gegen die USA vorgeworfen. Das teilte das US-Justizministerium mit. Die betroffenen Seiten sind unter ihren Domains nicht mehr zu erreichen, stattdessen prangt darauf ein Hinweis auf die Beschlagnahmung in Englisch und Arabisch. Teilweise sind sie aber bereits unter einer anderen Top Level Domains verfügbar.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Vodafone setzt auf Strom aus Erneuerbare Energien

Der Telekommunikationskonzern Vodafone kommt auf seinem Klimakurs voran. Ab dem 1. Juli beziehe man in Europa ausschließlich Strom aus Erneuerbaren Energien, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Hierbei geht es um Strom für die Bereiche Mobilfunk und Festnetz sowie die Rechenzentren, Büros und Shops. In Deutschland ist das schon seit dem vergangenen Jahr der Fall. Auch die Wettbewerber des britischen Konzerns setzen verstärkt auf Ökostrom.

Kriminelle klauen iPhones wegen der Bankzugänge

Brasilianische Medien und Verbraucherschutzorganisationen warnen vor neuen Gefahren für iPhone-Nutzer: In den großen Städten des Landes kommt es immer häufiger zu Diebstählen und Raubtaten, bei denen Kriminelle die Apple-Geräte nur aufgrund der darin enthaltenen Zugangsdaten zu Bankkonten stehlen. Das iPhone selbst und sein Hardwarewert sind dabei angeblich weniger wichtig. Die Entsperrung der Geräte gelingt – so zumindest die Berichte – offenbar mit Hilfe von Hackermethoden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(sy)