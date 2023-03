Kurz informiert: Breached, Tiktok, DPReview, Bing Image Creator

Untergrundforum Breached ist dicht

Das hauptsächlich von Cyberkriminellen und Sicherheitsexperten frequentierte Untergrundforum "Breached" wurde vom verbliebenen Administrator geschlossen. Zuvor war der Betreiber dieses großen Datenhehlerforums vom FBI verhaftet worden. Der zweite Administrator vermutete daraufhin, dass die Behörden Zugriff auf die Geräte des Verhafteten und damit auch auf das Breached-Forum haben könnten. Daher sei die Teilnahme nicht mehr sicher, sodass das Forum nun offline genommen wurde. In der vergangenen Woche verhafteten US-Bundesbeamte Medienberichten zufolge den mutmaßlichen Betreiber des Breachforums mit dem Spitznamen "Pompompurin". Das Untergrundforum, das Pompompurin gehören soll und von ihm administriert wird, beherbergt kopierte Datenbanken von rund 1000 Unternehmen und Websites, die häufig sensible Daten wie Namen, E-Mail-Adressen und Passwörter enthalten, die die Cyberkriminellen in dem Forum zum Kauf anbieten. 3727708

Nach politischem Druck: Tiktok überarbeitet Richtlinien

Die Kurzvideo-App TikTok überarbeitet unter wachsendem politischen Druck ihre Community-Richtlinien, die den Umgang mit Inhalten auf der Plattform regeln. Zu den Neuerungen gehören unter anderem detailliertere Festlegungen, welche Beiträge im "Für Dich"-Feed erscheinen dürfen, in dem Clips individuell für die Nutzer der Software ausgewählt werden. Die neuen Richtlinien sollen am 21. April in Kraft treten. Nicht erlaubt sind dann beispielsweise Clips mit Falschinformationen zum Klimawandel. Videos, die von Software generierte Figuren oder Objekte enthalten, müssen künftig deutlich gekennzeichnet werden. Ausdrücklich verboten ist die Imitation von Privatpersonen mit Computerdarstellungen, wie TikTok am Dienstag mitteilte. 3727706

DPReview wird eingestellt

Die Kamerawebsite DPReview wird nach 25 Jahren eingestellt. Am Abend des 21. März 2023 deutscher Zeit veröffentlichte die Webseite eine kurze Mitteilung und ein Abschiedsvideo auf YouTube. Demnach wird die Website nach dem 10. April 2023 nicht mehr aktualisiert. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schließung im Rahmen der jährlichen Betriebsplanung von Amazon.com erfolgt. Amazon hatte das 1998 als "Digital Photography Review" in Großbritannien gegründete Medium 2007 übernommen. Wie Techchrunch schreibt, konnte Amazon die Plattform nie erfolgreich in seine Konzernstruktur integrieren, DPReview soll weitgehend unabhängig agiert haben.

Microsofts Bing-Bild-KI

Microsoft erweitert sein Angebot an künstlicher Intelligenz um eine eigene Variante des Bilderzeugers Dall-E. Dieser stammt von Open AI und erzeugt Bilder aus Texteingaben, ähnlich wie Midjourney und Stable Diffusion. Microsoft hat Zugriff auf eine weiterentwickelte Version von Dall-E und integriert dieses Angebot unter dem Namen Bing Image Creator preview sowohl in die Vorschau seiner Suchmaschine als auch in den Internetbrowser Edge. Der Zugang wird schrittweise für Microsoft-Konten weltweit freigeschaltet, funktioniert zunächst aber nur in englischer Sprache. Dabei betont der Datenkonzern, zusätzliche Vorkehrungen eingebaut zu haben, um bestimmte Bilder zu verhindern. Nutzer, die entsprechende Befehle eingeben, sollen gewarnt werden.

