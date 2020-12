Kurz informiert: Breitbandausbau, Tesla-Gigafactory, TikTok, Apple Music

Fortschritte bei Breitbandausbau – aber große regionale Unterschiede

Beim Ausbau von schnellen Internet-Verbindungen in Deutschland gibt es Fortschritte – regional aber immer noch große Unterschiede. Diese bestehen vor allem zwischen Städten und ländlichen Gegenden. Das geht aus einer Erhebung einer Beratungsfirma im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums hervor. 74,6 Prozent der Haushalte in Städten hatten ein Gigabit-Netz – aber nur 16,7 Prozent in ländlichen Gegenden. Auch bei Schulen gibt es Nachholbedarf: 86,1 Prozent aller Schulen haben zwar mit Stand Mitte 2020 einen Anschluss von mindestens 50 Mbit pro Sekunde – aber nur 34,9 Prozent einen Gigabit-Anschluss.

Gericht stoppt vorzeitige Rodung für Tesla-Gigafactory

Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat einen Eilantrag der Brandenburger Landesverbände des Naturschutzbundes Deutschland und der Grünen Liga stattgeben und eine vorzeitige Rodung von 82,9 Hektar Waldfläche für Teslas Gigafactory im brandenburgischen Grünheide gestoppt. Die Naturschützer hatten am Montag einen Eilantrag eingereicht, weil mit dem Fällen weiterer Waldfläche, ohne dass eine grundlegende Genehmigung zum Bau der Fabrik vorliegt, artenschutzrechtliche Vorschriften missachtet würden. Schlingnattern und Zauneidechsen seien bedroht.

Druck von US-Regierung auf TikTok rechtlich nicht gedeckt

Die Regierung von Donald Trump hat einen schweren Rückschlag bei ihrem Vorgehen gegen die populäre Video-App TikTok erlitten. Ein Richter in Washington kam zu dem Schluss, dass ihr massiver Druck für einen Verkauf des US-Geschäfts von TikTok rechtlich nicht gedeckt war. Deshalb blockierte er nun auch den zweiten Teil der Maßnahmen, die Verkauf oder Schließung von TikTok in den USA zur Folge haben sollten.

Google Home integriert Apple Music

Apple baut die Verfügbarkeit seines Musik-Streaming-Dienstes aus. Nun wird Apple Music auch von Google auf Smart-Home-Produkten unterstützt: Über Google Assistant lässt sich per Sprachbefehl die gewünschte Musik suchen und auf vernetzten Lautsprechern und Displays mit Assistant-Integration abspielen. Die Apple-Music-Integration wird ab sofort in mehreren Ländern eingeführt, dazu gehört auch Deutschland. Damit ist Apple in den Smart-Home-Ökosystemen der beiden großen Konkurrenten Google und Amazon angekommen – einen Alexa-Skill für Apple Music gibt es bereits seit gut einem Jahr.

