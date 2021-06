Kurz informiert: Bundestagswahl, Wechsel-Akku, Algorithmen, Kino

Deutschlands Politik ist ein "attraktives Ziel" für Desinformationskampagnen. Das meint Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Da die Bundestagswahl mit Papierstimmzetteln durchgeführt wird, bietet die Wahl direkt wenig digitale Angriffsflächen. Anders sieht es beim Wahlkampf aus. Durch ausgefeilte Kampagnen beeinflussen Hacker und Fälscher mit Desinformation, Diskreditierung von Politikern und Angriffen auf IT-Infrastrukturen von Parteien und öffentlichen Institutionen die Wahlbeteiligung und Stimmungslage. Schönbohm sieht die Sicherheitsbehörden für die Wahl aber gut aufgestellt: „Wir haben viele Programme gestartet und arbeiten mit dem Bundeswahlleiter zusammen. Im Hinblick auf die digitale Übermittlung des Wahlergebnisses bin ich entspannt", sagte der BSI-Präsident.

Handy mit wechselbarem Akku

Samsung und die Deutsche Telekom wollen den Wechselakku wiederbeleben: Die beiden Unternehmen arbeiten an einem Smartphone mit herausnehmbarer Batterie. Ziel der Kooperation sei die Entwicklung eines grünen Smartphones, das 5G-Mobilfunk unterstützt und möglichst nachhaltig gestaltet ist. Dazu soll das Handy leicht reparierbar sein, der wechselbare Akku könnte die Lebenszeit des Smartphones außerdem über Jahre verlängern. Die Telekom spricht von einem "ganzheitlichen Ansatz", bei dem die Nutzungsdauer im Vordergrund stehe.

Algorithmen für Kita-Platz-Vergabe

Die Vergabe der begehrten Betreuungsplätze in Kindertagesstätten könnte mithilfe von Algorithmen nicht nur effizienter, sondern auch gerechter erfolgen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. "Die bisherigen Praxiserfahrungen einzelner deutscher Städte und Gemeinden zeigen, dass der verantwortungsvolle Einsatz von digitaler Technologie einen Beitrag dazu leisten kann, dieses gesellschaftlich relevante Problem zu lösen", sagte Julia Gundlach, Digitalexpertin bei der Stiftung. Die Eltern sind allerdings gespalten bei der Frage, ob ein Computer über den Zugang zu Kindertagesstätten entscheiden darf. Nur drei Prozent würden das Votum über die Vergabe allein dem Algorithmus überlassen.

Kinos öffnen wieder

Nach monatelangen Schließungen sollen nun auch die Kinos bundesweit wieder öffnen. Die Betreiber streben eine einheitliche Öffnung in allen Bundesländern am ersten Juli an. Dafür hatten sich mehrere Kinoverbände mit Filmverleihern abgesprochen. Die Hoffnung ist, dass neue Filme so an möglichst vielen Spielstätten zu sehen sind. Allerdings sind die Vorgaben, zu denen Kinos wieder öffnen können, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

