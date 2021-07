Kurz informiert: CCC, Pflegekräfte, ATT, Blue Origin

CCC warnt vor Sicherheitslücken in kommunalen Systemen

Bei der Analyse des Cyberangriffs auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld arbeiten Forensik-Fachleute noch auf Hochtouren. Vergangene Woche hatte ein Schadprogramm die Systeme infiltriert und auf Eis gelegt. Noch immer werden digitale Spuren gesichert, Hinweise auf die Täter gesammelt. Bis es gesicherte Erkenntnisse gibt, kann es aber noch dauern. Die eine Ursache für solch einen erfolgreichen Angriff gibt es aus Sicht von Manuel Atug vom Chaos Computer Club nicht. Probleme mit Ransomware und auch die Defizite in den Systemen seien nicht über Nacht entstanden, sagt der IT-Sicherheitsexperte. Das sei ein langjähriger, fast schon jahrzehntelanger Prozess. Viele Kommunen würden mit alter Soft- und Hardware arbeiten, die seit Jahren nicht mehr geupdatet worden seien.

Digitalisierung soll Pflegekräfte entlasten

Die schwere Arbeit der Pflegekräfte soll durch Digitalisierung einfacher werden. "Die Digitalisierung in der Pflege soll mit dazu beitragen, dass die Pflegerinnen und Pfleger über innovative digitale Ansätze bei ihrer Arbeit entlastet werden", erklärte Christine Enenkel, Chefin der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Sachsen. Das komme nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Pflegebedürftigen zugute. Die sächsischen Pflegeeinrichtungen seien auf diesem Gebiet bisher mit 3,3 Millionen Euro gefördert worden – am häufigsten bei der Anschaffung von Tablets, Routern oder Software für Abrechnungen, Pflegedokumentationen und Dienstplanung.

Apples Tracking-Transparenz ärgert Facebook

Apples sogenannte App-Tracking-Transparenz sorgt für Ärger bei Facebook und seinen Werbetreibenden. Einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge verbietet ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer der iOS-App des sozialen Netzwerks den Zugriff auf über die Anwendung hinausgehende Daten. Die Ablehnung wiederum sorgt für eine wesentlich geringere Effizienz der Reklame bei dem Social Network, wenn es um das Erreichen von iPhone-Nutzern geht, die traditionell kaufkräftig sind.

Blue Origin nimmt 18-Jährigen mit ins All

In wenigen Tagen wird Jeff Bezos beim ersten bemannten Flug seiner Firma Blue Origin ins Weltall mit an Bord sein, aber der anonyme Gewinner der Versteigerung musste wegen Terminproblemen absagen. Neben Bezos, seinem Bruder und der 82-jährigen Pionierin Wally Funk wird stattdessen der erst 18-Jährige Niederländer Oliver Daemen mitfliegen. Sein Vater, Chef einer niederländischen Kapital- und Investmentfirma, hatte bei der Auktion mitgeboten.

