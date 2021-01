Kurz informiert: CES, Start-Ups, Facebook, Curiosity

Biden will US-Technikbranche im Wettbewerb mit China stärken

Der künftige US-Präsident Joe Biden will sich in der China-Politik wieder stärker mit den Verbündeten der USA abstimmen. Das betonte der designierte Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Brian Deese, im Rahmen der digitalen CES. Den Wettbewerb mit der Volksrepublik bezeichnete Deese als eine der "Schlüsselherausforderungen" des Jahrhunderts. Die Regierung Bidens erwartet in der Beziehung zu China ein schwieriger Balance-Akt. Der neue US-Präsident wird sich entscheiden müssen, ob er die von seinem Vorgänger auferlegten Handelsverbote und Strafzölle aufrechterhält oder eine mögliche Lockerung in andere Verhandlungen mit Beijing einbringt.

Start-ups überstehen Corona-Krise bisher relativ gut

Die deutsche Start-up-Landschaft hat die Corona-Krise laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young bislang recht gut verkraftet. Viele Jungunternehmen hätten zwar mit großen Problemen gekämpft, das von vielen befürchtete große Start-up-Sterben sei im vergangenen Jahr aber ausgeblieben, heißt es darin. Das liege auch an den weiter fließenden Geldern von Investoren für Gründer hierzulande. Für eine Entwarnung für Start-ups sei es aber zu früh, meint EY. Wegen der ausgesetzten Insolvenzanmeldungspflicht sei nicht klar, wie es den vielen kleinen Firmen gehe, die nicht im Investorenfokus stünden und möglicherweise vollständig mit Eigenmitteln finanziert seien.

17 Netzwerke mit zahlreichen Seiten, Gruppen und Konten hat Facebook im Dezember gelöscht – wegen des Versuchs, mittels Kampagnen andere Nutzer zu manipulieren. Das sind mehr als je zuvor in einem Monat. Die meisten Netzwerke hatten Menschen aus dem Land zur Zielgruppe, aus dem heraus sie auch handelten. In fünf Fällen sollten Nutzer anderer Länder angesprochen werden. Zumeist ging es um Wahlen, was laut Facebook das Eingreifen besonders schwer macht, weil die Grenze zwischen einer "gesunden öffentlichen Debatte" und "Manipulation" so schwer zu ziehen sei.

NASA-Rover Curiosity: Seit 3000 (Mars-)Tagen auf dem Roten Planeten unterwegs

Der NASA-Rover Curiosity erkundet den Mars jetzt seit genau 3000 (Mars-)Tagen und ein Ende der erfolgreichen Mission ist nicht in Sicht. Curiosity hat auf seinem Weg inzwischen fast 24 Kilometer zurückgelegt – auf dem Mars kam nur Opportunity noch weiter. Mit Perseverance nähert bereits sein Nachfolger dem Roten Planeten.

