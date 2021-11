Kurz informiert: COP26, Atomkraft, TSMC, Weltraumforschung

COP26 startet in heiße Phase

Nach den Großdemos in Glasgow für mehr Klimaschutz beginnt bei der Weltklimakonferenz die zweite, entscheidende Woche. Am Montag reisten zahlreiche Minister und Regierungschefs nach Schottland, um den Verhandlungen der rund 200 vertretenen Staaten Schwung zu geben. Bei dem Mammuttreffen mit knapp 30.000 Delegierten steht das heikle Thema Geld auf der Agenda. Arme Staaten, die schon jetzt unter Dürren, Überschwemmungen und steigendem Meeresspiegel wegen der beschleunigten Erderhitzung leiden, pochen auf Schadenersatz der reichen Industrieländer.

EU-Einstufung der Atomkraft

Die amtierende deutsche Umweltministerin Svenja Schulze hat sich dagegen ausgesprochen, dass die EU die Atomkraft künftig als nachhaltig einstuft. Die Bundesregierung halte die Atomenergie nicht für nachhaltig, sie wolle auch nicht, dass die EU das unterstützt, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die EU-Kommission muss bis Jahresende ein Klassifikationssystem für Energien und den mit ihrer Hilfe erzeugten Produkten vorlegen, die sie als nachhaltig einstuft, die sogenannte Taxonomie. Unter anderem Frankreich wirbt für die Förderung der Atomkraft. Denn um das Land klimaneutral zu machen, setzt Präsident Emmanuel Macron auch auf "Mini-AKW".

TSMC soll Apples "M3"-Prozessor bauen

Schon Apples aktuelle Prozessorgeneration M1 Pro und M1 Max gilt in Sachen Performance mit seinen bis zu 10 CPU- und bis zu 32-GPU-Kernen als eindrucksvoll. Doch dabei bleibt es wohl nicht. Apple arbeitet zusammen mit seinem Chipauftragsfertiger TSMC bereits an der "M3"-Generation. Diese soll nochmals deutlich mehr Leistung bringen, darunter bis zu 40 CPU-Kerne. Ab 2023 will TSMC Chips mit Strukturen von 3 Nanometern produzieren, die die ARM-Macs in neue Performance-Sphären aufsteigen lassen könnten.

Ruf nach riesigen Weltraumteleskopen

Alle zehn Jahre geht es in den USA um die weitere Ausrichtung der Weltraumforschung. Der jüngste Bericht trägt den Titel "Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s" und kommt auf über 600 Seiten. Darin geht es auch darum, Europas Riesenteleskop etwas entgegenzusetzen. US-Wissenschaftsorganisationen sollen nicht nur gleich drei große Weltraumteleskope entwickeln und bauen, sondern sich auch gezielt an zwei irdischen Teleskop-Projekten beteiligen, um bei der erdgestützten Astronomie nicht von Europa abgehängt zu werden.

