Kurz informiert: Cell Broadcast, Chrome, LFP-Akkus, Cheat-Tools

Cell Broadcast aktiviert

Deutschlands Warnsystem Cell Broadcast ist am Donnerstag bundesweit an den Start gegangen, mit acht Monaten Verspätung. Das System ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radiodurchsagen und Warn-Apps wie Katwarn und Nina. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sieht Cell Broadcast als weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes. Mit Cell Broadcast können Warnmeldungen rundfunkartig an alle kompatiblen Smartphones, die in einer Funkzelle eingebucht sind, gesendet werden – unabhängig von deren Rufnummer. Anlass für die Einführung in Deutschland war die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten. In anderen EU-Ländern, den USA und Kanada wird das System längst genutzt.

Kritische Lücke in Chrome

Google verteilt Aktualisierungen für den Chrome-Webbrowser, die teils kritische Sicherheitslücken in der Software abdichten. Insgesamt zehn Schwachstellen sollen die neuen Versionen ausbessern. Angreifer hätten durch die kritische Lücke mit manipulierten Webseiten Schadcode einschmuggeln und ausführen können. Chromium-basierte Webbrowser wie Microsoft Edge dürften in Kürze ebenfalls mit den Sicherheitsupdates ausgestattet werden, die Nutzer dieser Browser zügig anwenden sollten.

LFP-Akkus für billigere E-Autos

Der US-Automobilkonzern Ford hat Pläne für ein neues Werk in Michigan angekündigt, in dem künftig Lithium-Eisenphosphat-Batterien für seine Elektrofahrzeuge hergestellt werden sollen. Sie sind eine kostengünstigere Alternative zu den nickel- und kobalthaltigen Batterien, die heute in den meisten Elektrofahrzeugen in den USA und Europa verwendet werden. Während sich die LFP-Technik in China immer größerer Beliebtheit erfreut, stellt das Ford-Werk einen Meilenstein im Westen dar. Durch die Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Ladegeschwindigkeit und Verlängerung der Lebensdauer könnten LFP-Akkus dazu beitragen, die Auswahl an Elektrofahrzeugen für die Konsumenten zu erweitern.

Sony-Klage gegen Cheats zum EuGH

Der Europäische Gerichtshof soll entscheiden, ob externe Cheat-Werkzeuge eine Urheberrechtsverletzung an den Spieleentwicklern darstellen. Eine entsprechende Klage von Konsolenhersteller Sony landete nach mehreren Instanzen beim Bundesgerichtshof, der sich nun zur Klärung des Sachverhalts an den EuGH wendet. Im konkreten Fall klagt Sony auf Schadenersatz wegen Cheat-Software für die inzwischen nicht mehr produzierte mobile Spielkonsole Playstation Portable. Das Hamburger Oberlandesgericht hatte die Klage von Sony zuletzt abgewiesen. Die Richter dort waren der Ansicht, dass die Software lediglich in den Ablauf des Spiels eingreife. Der Quellcode und die innere Struktur blieben unverändert.

