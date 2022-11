Kurz informiert: Cell Broadcast, Continental, FSFE-Wettbewerb, Bits & Böses

Warnung per Cell Broadcast

Die Bundesnetzagentur hat die Technische Richtlinie für die Bevölkerungswarnung per Cell Broadcast fertiggestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Bonner Behörde auf Anfrage von heise online. Die finale Fassung der Richtlinie müsse nun nur noch im Amtsblatt verkündet werden – anschließend sei geplant, die Warnungen auf mobilen Endgeräten beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember zu testen. Bei TR-De-Alert lösen berechtigte Stellen einen Alarm aus, der von den Netzbetreibern an alle Endgeräte weitergeleitet wird, die in den als zum Katastrophengebiet zugehörigen Funkzellen eingeloggt sind.

Lockbit-Angriff auf Continental

Das Dax-Unternehmen Continental hat einen Cyber-Angriff aus dem August, anders als zunächst angegeben, offenbar doch nicht im Griff. Die Cybergang Lockbit ist in die Systeme des Konzerns eingedrungen. Dabei konnte sie offenbar etwa 40 TByte an Daten abgreifen, die sie jetzt angeblich veröffentlicht hat. Der Chat-Verlauf zu den Verhandlungen zwischen den Cyberkriminellen und Continental lässt sich abrufen. Offensichtlich versandeten die Verhandlungen über Lösegeldzahlungen ergebnislos. Continental hat nun gegenüber heise online auf Nachfrage erklärt: "Die mit Unterstützung externer Experten für Cybersicherheit durchgeführte Untersuchung des Vorfalls dauert derzeit noch an." In der Zwischenzeit habe sie ergeben, "dass die Angreifer trotz etablierter Sicherheitsvorkehrungen auch einen Teilbestand an Daten aus betroffenen IT-Systemen entwenden konnten."

Programmier-Wettbewerb für Jugendliche

Die Free Software Foundation Europe hat die Anmeldung zum zweiten Youth Hacking 4 Freedom Wettbewerb eröffnet. Die Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die der Wettbewerb zu eigenen Programmierprojekten motivieren will. Den sechs Gewinnern des Programmier-Wettbewerbs winken Preisgelder zwischen 1024 und 4096 Euro und ein zweitägiger Aufenthalt in Brüssel nach der Siegerehrung. Die einzige Beschränkung bei den Projekten ist, dass freie Software entstehen soll.

Neuer Tech Crime Podcast

Und zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Heise online startet einen neuen Podcast: Im Tech Crime Podcast Bits & Böses beleuchte ich die dunklen Ecken des Internets und zeige anhand echter Fälle die Angriffsmaschen der Cyber-Kriminellen. Hörerinnen und Hörern bekommen in diesem Reportage-Format auf unterhaltsame Weise das Werkzeug an die Hand, mit dem sie sich gegen Phishing und andere Formen von Cybercrime schützen können. Die erste Folge gibt es am kommenden Dienstag.

