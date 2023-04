Kurz informiert: ChatGPT, Viessmann, E-Autos, eBay Kleinanzeigen

Privatmodus für ChatGPT

OpenAI macht neue Optionen verfügbar, wie mit den eigenen Daten umgegangen wird. Zum einen kann die Chathistorie ausgeschaltet werden, zum anderen können Nutzende dadurch entscheiden, welche Konversationen zurück ins Training des Sprachmodells fließen. Ist der Verlauf ausgeschaltet, werden automatisch keine Eingaben gespeichert und auch nicht für die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz verwendet. Eine weitere Ankündigung ist die Arbeit an einem Abo für Geschäftskunden, bei dem es mehr Optionen für den Umgang mit Daten geben wird – sowohl für die eigenen Daten als auch jene von Endkunden. Hintergrund für diese Änderungen dürften die im Raum stehenden Datenschutz-Regularien vor allem in Europa sein. Ob die neu eingeführten Regeln den Forderungen ausreichend entsprechen, wird sich zeigen.

Viessmann verkauft Wärmepumpen-Sparte

Die deutsche Viessmann Group hat ihren Geschäftsbereich Climate Solutions mit dem nach eigenen Angaben weltweit führenden US-Konzern für intelligente Klima- und Energielösungen Carrier Global Corporation zusammengeführt. Ziel sei es, gemeinsam einen "neuen globalen Champion für Klima- und Energielösungen" zu schaffen. Die Viessmann Group bleibe auch nach dem Zusammenschluss ein eigenständiges Familienunternehmen. Dazu haben sich beide Partner auf langfristige Garantien geeinigt. So sollen für einen Zeitraum von drei Jahren betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sein. Die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte sollen 5 Jahre, der Hauptsitz in Allendorf 10 Jahre Bestand behalten.

Verkauf von E-Autos zieht an

Die Zahl der global verkauften Elektroautos hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 2020 hatten weltweit vier Prozent aller Neuwagen einen E-Antrieb, 2022 waren es 14 Prozent. In diesem Jahr, so prognostiziert es die Internationale Energieagentur IEA, könnte der Anteil auf rund 18 Prozent steigen. Elektrofahrzeuge seien eine der treibenden Kräfte in der neuen globalen Energiewirtschaft, die sich rasch herausbilde, so die IEA. Sie bewirkten einen historischen Wandel in der Automobilindustrie weltweit. Bis 2030 werde die E-Mobilität einen Bedarf von mindestens fünf Millionen Barrel Öl pro Tag vermeiden.

Kleinanzeigen löst eBay Kleinanzeigen ab

Das Verkaufsportal eBay Kleinanzeigen ändert zum 16. Mai 2023 seinen Namen: Das "ebay" fällt weg, die Website heißt fortan "Kleinanzeigen". Begleitend dazu erhält das Portal eine neue Optik und ein neues Logo. Die URL ändert sich in "kleinanzeigen.de". Wer die bisherige Internetadresse aufruft, wird aber noch einige Jahre auf das neue Ziel umgeleitet. Angekündigt war die Umbenennung schon länger, Hintergrund ist die Übernahme durch den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta.

(igr)