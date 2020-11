Kurz informiert: Chrome, Coronavirus, Castor-Transport, Paypal

Sandbox- und Schadcode-Attacken gegen Googles Webbrowser Chrome

Derzeit attackieren Angreifer Chrome unter Android und in der Desktop-Version. Wer den Webbrowser nutzt, sollte ihn zeitnah auf den aktuellen Stand bringen. Insgesamt haben die Entwickler in der aktuellen Ausgabe zehn Sicherheitslücken geschlossen. In einem Beitrag warnt Google, dass Angreifer derzeit die mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestufte Lücke ausnutzen. Klappen Attacken, kann Schadcode auf Computer gelangen. Ob davon Linux, macOS und Windows gleichermaßen betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Das synthetische Coronavirus

Vor 70 Jahren gelang es Albert Sabin und seinem Forscherteam Varianten des Polio-Virus zu isolieren, die zwar immer noch Menschen infizieren konnten, aber keine Lähmung auslösten. Sabins abgeschwächte Virenstämme wurden zu der berühmten, oral verabreichten Polio-Impfung, die Milliarden Kinder in Form von Zuckerwürfeln einnahmen. Nun glauben Wissenschaftler des Start-Ups Codagenix, dass die synthetische Biologie einen Weg zeigen könnte, eine schwache Form des COVID-19-Erregers herzustellen, berichtet Technology Review. Es könnte dann, so der kühne Plan, in Form von preisgünstigen Nasentropfen auf der ganzen Welt verteilt werden. Verläuft alles nach Plan, sollen die ersten Freiwilligen in Großbritannien bereits diesen Monat das synthetisch hergestellte Virus im Rahmen von ersten Sicherheitstests erhalten.

Castor-Transport rollt wieder durch Deutschland

Der erste Castor-Transport mit deutschem Atommüll aus dem Ausland seit neun Jahren ist in Deutschland angekommen. Ein seit mehreren Tagen erwartetes Spezialschiff aus Großbritannien machte am Montagmorgen im Hafen Nordenham an der Weser fest, wie die Polizei mitteilte. Von dort werden die sechs Castor-Behälter mit der Bahn in ein Zwischenlager in Biblis in Hessen gebracht. Zur Route machten weder die Transportfirma GNS noch die massiv vertretene Polizei Angaben. Atomkraftgegner haben entlang der möglichen Fahrtstrecken Richtung Biblis zu Kundgebungen aufgerufen.

Online-Shopping-Boom beflügelt Paypal

Der Online-Bezahldienst Paypal profitiert in der Corona-Krise weiter vom Trend zum Einkaufen im Internet. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 121 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Paypal hob zudem seine Jahresprognosen an und stellt für 2020 nun ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 21 Prozent in Aussicht.

