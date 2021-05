Kurz informiert: Clearview, Blizzcon, Google, SpaceX

Europäische Bürgerrechtler gegen Clearview

Mehrere Bürgerrechtsorganisationen haben eine Reihe rechtlicher Beschwerden gegen die New Yorker Firma Clearview AI eingereicht. Das auf die automatisierte Gesichtserkennung spezialisierte Unternehmen behauptet, die größte bekannte einschlägige Biometrie-Datenbank mit über drei Milliarden Gesichtsbildern aufgebaut zu haben. Es bietet Identifizierungsdienste etwa für Sicherheitsbehörden wie die Polizei an. Die Beschwerdeführer sind sich sicher, dass diese Praxis gegen europäische Datenschutzgesetze verstößt. Clearview scheint das Internet als völlig öffentliches Forum zu verstehen, in dem alles frei verfügbar sei, befürchtet Privacy International. Solche Praktiken bedrohten "den offenen Charakter des Internets und die zahlreichen Rechte und Freiheiten, die es ermöglicht".

Blizzard sagt die Blizzcon 2021 ab

Auch 2021 wird die Blizzcon nicht stattfinden: Blizzard hat der Hausmesse, die üblicherweise im kalifornischen Anaheim ausgetragen wird, wegen der Coronapandemie eine Absage erteilt. Stattdessen will Blizzard Anfang 2022 ein rein digital stattfindendes Ersatzevent veranstalten. Damit fällt eine weitere Präsenzveranstaltung der Spielebranche ins Wasser: Zuvor hatten auch die E3 in Los Angeles und die Gamescom in Köln das Handtuch vor der Coronakrise geworfen. Beide werden nur digital stattfinden. Obwohl die wichtigsten Spielemessen nur eingeschränkt stattfinden, geht es der Spielebranche in Coronazeiten hervorragend: Unternehmen wie Sony und Nintendo fahren Rekordumsätze ein, der deutsche Spielemarkt wuchs im Corona-Jahr 2020 um 32 Prozent.

Google analysiert Patientendaten in den USA

Auf Basis anonymisierter Patientendaten möchte Google neue Algorithmen für das Gesundheitswesen erarbeiten. Darauf haben sich der Datenkonzern und der US-Krankenhausbetreiber HCA Healthcare verständigt. Die Daten werden in Googles Cloud gespeichert und ausgewertet. Die Ergebnisse sollen Ärzte bei medizinischen Entscheidungen unterstützen, die betriebliche Effizienz verbessern und bei der Überwachung von Patienten helfen.

100 erfolgreiche Falcon-9-Starts in Folge

SpaceX hat am Mittwochabend 60 weitere Starlink-Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht. Als Transportvehikel diente wie gewohnt eine Rakete vom Typ Falcon 9. Sie startete vom Cape Canaveral in Florida. Damit hat SpaceX einen weiteren Meilenstein der amerikanischen Raumfahrt gesetzt: Einhundert erfolgreiche Starts des selben Raketentyps in Folge.

