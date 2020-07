Kurz informiert: Corona-App, Türkei, Google Stadia, Kino

Corona-Apps im Datenschutz-Check

Für Jens Spahn ist die CoronaWarn App "Weltklasse". Zwei irische Sicherheitsforscher, die europäische Corona-Apps verglichen haben, geben dem deutschen Gesundheitsminister Recht, warnen aber vor problematischem Datenverkehr von Android. Die Experten haben regelmäßige API-Aufrufe der Google Play Services mitgeschnitten, bei denen individuelle Daten wie Geräte- und Telefonnummer übertragen wurden. Der von den Forschern beobachtete Datenverkehr beruhe auf der "allgemeinen und dokumentierten Funktionsweise von Android" und habe nichts mit der Corona-App tun, betont ein Google-Sprecher. Die Sicherheitsforscher fordern daher einen "Quiet Mode", mit dem der Datenaustausch mit den Play Services tatsächlich unterbunden werden kann.

Türkei verabschiedet Gesetz zur Kontrolle sozialer Medien

In der Türkei werden Twitter, Facebook und andere soziale Medien einer schärferen Kontrolle unterzogen. Das türkische Parlament verabschiedete ein stark umstrittenes Gesetz, das Plattformen mit mehr als einer Million türkischen Nutzern täglich unter anderem dazu verpflichtet, Niederlassungen in der Türkei mit einem türkischen Staatsbürger als Vertreter zu eröffnen. Außerdem müssen Anbieter innerhalb von 48 Stunden auf Anfragen zur Aufhebung oder Änderung bestimmter Inhalte reagieren. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte schon vorab kritisiert, die Regierung versuche "die letzte Zuflucht für kritische Journalisten in der Türkei" zu kontrollieren.

Google Stadia: Cloud-Gaming jetzt auch im Mobilnetz

Google Stadia kann nun auch im Mobilnetz genutzt werden. Die App zu Googles Cloud-Gaming-Dienst wurde um eine neue Funktion erweitert, die das Zocken auch über 4G und 5G ermöglicht. Bislang konnte man Stadia ohne Umwege ausschließlich im WLAN verwenden. Allerdings können bis zu 2,7 GByte an Datenvolumen für das mobile Cloud-Gaming anfallen. Eine Option, den mobilen Datenverbrauch bei Stadia zu begrenzen, scheint es noch nicht zu geben.

Universal und AMC legen Streaming-Streit bei

Das US-Filmstudio Universal Pictures hat den Konflikt mit dem weltgrößten Kinobetreiber AMC Theaters beigelegt. Wie beide Seiten mitteilten, haben sich die Konzerne darauf geeinigt, dass Universal schon 17 Tage nach dem Kinostart die Filme online fürs Heimkino anbieten darf, statt wie bislang erst nach 75 oder 90 Tagen. Außerdem kündigten beide Unternehmen Gespräche über ähnliche Vereinbarungen für die Kinos in Europa und dem Nahen Osten an, die zu AMC gehören. In Deutschland beträfe dies Kinos der Odeon & UCI Cinemas Group.

