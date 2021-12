Kurz informiert: Corona-Hetze, Assange, Verschlüsselung, Game Awards

Corona-Hetze auf Telegram

Der neue Bundesjustizminister Marco Buschmann hat zu einer konsequenten Strafverfolgung von Hetze durch sogenannte Querdenker aufgerufen. "Morddrohungen, Beschimpfungen oder Beleidigungen, wie sie zuletzt wieder verstärkt aus der Szene der sogenannten Querdenker geäußert wurden, sind inakzeptabel und verletzen immer wieder rechtliche Grenzen", sagte Buschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch die Landesregierungen und der neue Bundeskanzler Olaf Scholz befürworten schärfere Maßnahmen gegen die zunehmende Corona-Hetze und Verschwörungstheorien im Netz. Die Ministerpräsidentenkonferenz sprach sich dafür aus, dass Kommunikationsdienste wie Telegram, die sich faktisch zu einem "offenen sozialen Netzwerk mit Massenkommunikation" entwickelten, gesetzlich "angemessen" reguliert werden sollten.

Rückschlag für Julian Assange

Der Whistleblower und Journalist Julian Assange muss damit rechnen, doch noch an die USA ausgeliefert zu werden. Ein britisches Gericht hat am Freitag der Berufung der US-Regierung entsprochen und den Fall zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz verwiesen. Diese hatte eine Auslieferung im Januar unter Hinweis auf die psychische und physische Gesundheit des Beschuldigten untersagt.

EU-Abgeordnete für Recht auf wirksame Verschlüsselung

"Die Mitgliedstaaten dürfen Anbieter von Vermittlungsdiensten nicht daran hindern, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Dienste anzubieten." Ein entsprechendes Recht auf durchgehende Verschlüsselung sehen heise online vorliegende Kompromissanträge im EU-Parlament zum Digital Services Act vor, über die der federführende Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz am Montag und Dienstag abstimmen soll. Die Parlamentarier stellen sich damit gegen das Vorhaben der EU-Kommission, eine verdachtslose Nachrichten- und Chatkontrolle einzuführen. Ein gezieltes Aufbewahren der Daten eines bestimmten Nutzers könnte von einer Justizbehörde aber angeordnet werden.

Game Awards 2021

"It Takes Two" wurde bei den Game Awards 2021 als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet. Das Koop-Spiel wurde von den schwedischen Hazelight Studios entwickelt und von Electronic Arts vertrieben. Neben dem Hauptpreis gewann "It Takes Two" auch die Preise für das beste Familienspiel und das beste Mehrspieler-Spiel. Es wurde dabei für seine liebevolle Geschichte und die Verschränkung von Erzählung und Gameplay gelobt.

