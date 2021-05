Kurz informiert: Corona-Impfstoff, Google, WWDC 2021, Hubble-Konstante

Corona-Impfstoffe der nächsten Generation

Während viele Menschen in Deutschland noch auf ihre Corona-Impfung warten, arbeiten Hersteller schon an der nächsten Impfstoff-Generation. Erste solche Präparate könnten nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller im Erfolgsfall noch in diesem Jahr zugelassen werden. Dabei werden vor allem drei Strategien verfolgt: Erstens geht es um eine stärkere Immunisierung, indem die Immunabwehr etwa durch Antikörper noch mehr aktiviert wird. Im zweiten Fall wird an der Immunisierung gegen das sogenannte Spikeprotein, das an der Außenhülle des Coronavirus sitzt, gearbeitet. Und schließlich wird auch an der Immunisierung gegen andere Sars-CoV-2-Bestandteile geforscht. Da sich das Virus weiter verändern wird, will man vorbereitet sein, denn nach wie vor ist unklar, ob und in welchem Zeitabstand Auffrischimpfungen notwendig sein werden.

Kritik an Googles Cloud-Plan in Saudi-Arabien

Amnesty International hat zusammen mit weiteren Menschenrechtsorganisationen Google in einer öffentlichen Erklärung dazu aufgefordert, die Einrichtung einer Cloud-Region in Saudi-Arabien aufzugeben. Google solle zunächst nachweisen, wie daraus erwachsene, mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte in dem Land verringert werden können. Denn den saudischen Behörden könnten Googles Pläne in die Karten spielen und noch mehr Möglichkeiten als bisher eröffnen, um etwa Netzwerke zu infiltrieren und persönliche Daten von missliebigen friedlichen Aktivisten und Andersdenkenden zu erhalten, die sich gegen die politische Führung des Landes stellen.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2021

Apple hat Informationen zu den Sessions und Keynotes der WWDC 2021 veröffentlicht. Die mehr als 200 Sitzungen, die der Konzern für Entwickler anbietet, finden komplett digital statt. Die Veranstaltung läuft vom 7. bis zum 11. Juni und steht unter dem Motto "And away we code". Wie üblich dürfte Apple seine neuen Betriebssysteme – darunter iOS 15 und macOS 12 – präsentieren. Noch wichtiger für die Developer-Gemeinschaft sind allerdings die vielen detailreichen Sessions und Workshops, die der Konzern kostenlos ins Netz stellen wird.

"Simple Theorie" löst Diskrepanz bei Hubble-Konstante

Unser Universum ist möglicherweise offener und heißer als bislang angenommen, während wir uns in einer Art Blase befinden, in der die Dichte der Materie signifikant geringer ist. Das haben zwei Schweizer Physiker ermittelt und damit womöglich das Rätsel um die Diskrepanz bei der Hubble-Konstante gelöst. Darüber hinaus würden ihre Berechnungen auch noch weitere Diskrepanzen auflösen, eine neue Physik sei nicht mehr nötig, erklärt die Universität Genf.

