Kurz informiert: Corona-Warn-App, Gesichtserkennung, US-Wahl, Google Pixel

Bundesregierung will keine Universal-App im Kampf gegen Corona

Denkübungen einzelner Führungskräfte im Robert-Koch-Institut, Funktionen bestehender Online-Anwendungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und künftige Epidemien in einer einzigen App zusammenzuführen, kommen bei der Bundesregierung nicht gut an. Es sei nicht geplant, die Corona-Warn-App mit anderen einschlägigen digitalen Werkzeugen zu verknüpfen, unterstreicht das Bundesgesundheitsministerium. Bereits vorige Woche hatte ein Vertreter des Ministeriums Forderungen eine Absage erteilt, den Funktionsumfang der App deutlich auszuweiten. Es gebe aktuell nur Überlegungen, die Anwendung eventuell um ein Kontakt-Tagebuch zu ergänzen, auf das der Nutzer allein Zugriff habe.

Reclaim Your Face: Neue Kampagne gegen Gesichtserkennung

Der zunehmende und teils heimliche Einsatz automatisierter Gesichtserkennung durch die Polizei und weitere Behörden ruft die Zivilgesellschaft auf den Plan. Zwölf europäische Organisationen haben die Koalition "Reclaim Your Face" gegründet. Sie fordern ein Verbot der biometrischen Erkennungstechnik und der damit verknüpften Massenüberwachung. "Einige Anwendungen der Biometrie sind schlicht zu schädlich", heißt es auf der zugehörigen Website im Rahmen einer Petition, die mitgezeichnet werden kann. Menschen würden damit aufgrund ihres Aussehens ungerecht behandelt, als potenzielle Verdächtige abgestempelt und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt.

US-Präsidentschaftswahl "die sicherste der US-Geschichte"

Die US-Präsidentschaftswahl 2020 war die sicherste in der Geschichte des Landes. Davon jedenfalls sind Behördenvertreter überzeugt, die in einer Gruppe zusammengeschlossen sind, die die Infrastruktur und die Cybersicherheit der US-Wahlen überwacht und auch Hersteller von Wahlcomputern umfasst. In einem gemeinsamen Statement haben sie nun erklärt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass durch irgendein Wahlsystem Stimmen gelöscht, verloren oder verändert beziehungsweise sonst irgendwie kompromittiert wurden. Mit dem Statement wenden sie sich vor allem auch direkt gegen die Aussagen des abgewählten US-Präsidenten Donald Trumps und vieler Republikaner, die von Wahlbetrug sprechen.

Künftige Pixel-Handys ohne unbegrenzten Foto-Speicherplatz

Bei künftigen Pixel-Handys macht Google keine Speicherplatz-Ausnahmen mehr: Während Besitzer aktueller Pixel-Modelle 16-Megapixel-Fotos unbegrenzt in der Google-Cloud ablegen können, werden Bilder von Käufern in Zukunft erscheinender Pixel-Smartphones voll auf den Drive-Speicher angerechnet. Nur Pixel-Handys, die aktuell bereits auf dem Markt sind, profitieren weiter von der Cloud-Sonderregelung.

