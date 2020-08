Kurz informiert: Corona-Warn-App, Netflix, Facebook Messenger, Indien

Corona-Warn-App: Probleme bei der Kontaktverfolgung im ÖPNV

Eine irische Studie fand heraus, dass die Corona-Warn-App in Straßenbahnen nicht zuverlässig erkennt, wenn der Mindestabstand zu anderen App-Nutzern unterschritten wird. In keinem einzigen Fall sei bei Anwendung der Erkennungsregeln der App über Bluetooth ein Annäherungsalarm ausgelöst worden. Dadurch gehen der Corona-Warn-App im öffentlichen Personennahverkehr viele Fälle durch die Lappen, bei denen eine Person einer anderen zu lange zu nah gekommen ist; lautet das Fazit der Forschergruppe aus Dublin.

Netflix: Kostenloser Probemonat in Deutschland gestrichen

Netflix hat in Deutschland die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats entfernt. "Ein kostenloser Probezeitraum ist nicht verfügbar", heißt es schlicht in einer Informationsseite des Streaming-Anbieters. Warum der bis vor Kurzem noch verfügbare Probezeitraum entfernt wurde, ist unklar. Der kostenlose Probemonat von Netflix war für Nutzer gedacht, die den Dienst zum ersten Mal ausprobieren möchten. Offiziell war dafür stets ein neues Konto notwendig – wer den Probemonat einmal in Anspruch genommen hatte, sollte ihn künftig nicht mehr buchen können. Nutzer fanden in der Vergangenheit aber immer wieder Tricks, mit denen man das Gratis-Abo auf Umwegen wiederholen konnte.

Facebook vereinheitlicht seine Kommunikationswege. Der Messenger ist künftig in die Instagram-App integriert und ersetzt das Direktnachrichten-Symbol durch die blaue Sprechblase. Zudem sollen mehr Emoji-Reaktionen und Farben für die Chats zur Verfügung stehen. Wie das Magazin The Verge berichtet, ist auch die Möglichkeit angekündigt, via Instagram Freunde bei Facebook zu erreichen.

Indien: Glasfaseranschluss für 600.000 Dörfer

Indiens Regierung will bis zum Frühjahr 2023 alle rund 600.000 Dörfer des riesigen Landes per Glasfaser ans Internet angeschlossen haben. Das erklärte Premierminister Narendra Modi anlässlich des Nationalfeiertags. Mit der Breitbandoffensive soll offenbar auch die Grundlage für die sogenannte "National Digital Health Mission" gelegt werden, als deren Teil jeder Inder und jede Inderin eine Health ID bekommen soll, in der wichtige Gesundheitsdaten gesammelt und abrufbar gehalten werden. Dadurch sollen beispielsweise Arztbesuche erleichtert werden und die Patienten sollen informierte Entscheidungen treffen können.

