Kurz informiert: Cyberangriff, Schulen, AWS, Mondaufschlag

Cyberangriff auf Rotes Kreuz über ungepatchte Sicherheitslücke

Der Cyberangriff auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz war eine gezielte Aktion, ausgenutzt wurde eine ungepatchte Sicherheitslücke in einem Single-Sign-On-System. Das und weitere technische Informationen zu der Attacke hat die Organisation jetzt öffentlich gemacht. Beleg dafür ist demnach ein Stück Quellcode der entdeckten Angriffssoftware, in dem explizit auf einen der Server der Organisation Bezug genommen werde – und zwar auf dessen MAC-Adresse. Außerdem hätten die unbekannten Angreifer hochentwickelte Werkzeuge speziell für Cyberangriffe eingesetzt, die primär von staatlichen oder staatlich unterstützten Akteuren genutzt würden. Entdeckt worden sei der Angriff 70 Tage nach dem Einbruch. Die unbekannten Täter hatten dabei Zugang zu Daten von mehr als 500.000 besonders verletzlichen Menschen, die durch Konflikte, Flucht und Naturkatastrophen von ihren Angehörigen getrennt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 17.02.2022: Cyberangriff, Schulen, AWS, Mondaufschlag

Digitalisierung der Schulen gezielt vorantreiben

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich in einem Interview für eine weitere Grundgesetzänderung für die Digitalisierung der Schulen ausgesprochen. Wie die FDP-Politikerin in einem Gespräch mit dem RND erklärte, halte sie eine klare Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern für sinnvoll, "um mehr und bessere Bildung zu erreichen". Es gebe deshalb ein Gesprächsangebot an die Länder. Es müsse nicht jedes Land oder gar jede Schulleitung eigene Plattformen oder Standardkonzepte entwickeln. "Das könnte der Bund für alle leisten", so die Ministerin.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

AWS baut Angebot in Deutschland aus

Amazons Cloud-Dienst AWS baut sein Angebot in Deutschland mit Infrastruktur für besonders kurze Reaktionszeiten aus. Die Latenz im einstelligen Millisekunden-Bereich wird etwa für Cloud-Videospiele, Live-Videostreaming oder technische Simulationen benötigt. AWS stellt Datendienste mit so kurzen Reaktionszeiten in zusätzlichen "Local Zones" in der Nähe großer Bevölkerungs- oder Industriezentren bereit. Die ersten zwei davon in Deutschland öffnen in Berlin und München.

Mondaufschlag am 4. März

Am 4. März wird eine Raketenstufe ungeplant auf dem Mond einschlagen. Das Objekt auf Kollisionskurs mit dem Mond ist nicht wie anfangs angenommen von SpaceX, sondern wohl Teil einer chinesischen Rakete. Es dürfte sich um den Booster jener Rakete handeln, mit der China 2014 seine experimentelle Mondsonde gestartet hatte. Ein Team der Universität Arizona bestätigt das nun. Als Beweis diente die Spektralanalyse des Lacks, die zur chinesischen Rakete passe. Mit Glück kann der Aufprall vom Mond-Satelliten Lunar Reconnaissance Orbiter beobachtet werden. Von der Erde aus wird nichts zu sehen sein.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)