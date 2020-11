Kurz informiert: Cybersicherheitsagentur, E-Autos, Dark Patterns, Displays

Polizeigewerkschaft kritisiert geplante Cybersicherheitsagentur im Südwesten

Statt eine neue Cybersicherheitsagentur aufzubauen, sollte das Land Baden-Württemberg aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft lieber bestehende Behörden aufrüsten. Für den Aufbau der Agentur sind laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten insgesamt 13 Millionen Euro in den Landeshaushalten für 2020 und 2021 veranschlagt. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter im Land befürchtet nun, dass in dem Gesetzentwurf „die Schnittstellen zu bestehenden Strukturen, namentlich der Polizei, nicht ausreichend beschrieben und berücksichtigt worden sind“. Und der Chaos Computer Club Stuttgart warne, dass die „ohnehin schon unübersichtliche, staatliche IT-Sicherheitsstruktur“ weiter verkompliziert werde.

Altmaier für Verlängerung der "Innovationsprämie" für E-Autos

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt sich für eine Verlängerung der sogenannten Innovationsprämie für Elektro-Autos bis 2025 ein. Bisher gilt der erhöhte Umweltbonus nur bis Ende 2021. "Ich möchte, dass die Hunderttausenden Beschäftigten in der Autoindustrie auch in 10 oder 15 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben", sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Dazu leiste die Innovationsprämie einen wichtigen Beitrag. Die Mehrwertsteuersenkung hingegen sollte nach Altmaiers Ansicht nicht verlängert werden. Diese sei von Anfang an als befristete Maßnahme angelegt gewesen. "Aber es gibt ja noch die Chance, im Weihnachtsgeschäft Einkäufe vorzunehmen", sagte Altmaier.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

EU-Kommission will gegen "Dark Patterns" vorgehen

Die EU-Kommission hat am Freitag ihre neue Verbraucheragenda für die nächsten fünf Jahre vorgelegt. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung des Alltags hält die Kommission es etwa für nötig, gegen umstrittene Online-Geschäftspraktiken wie "Dark Patterns", heimliche Profilbildung und versteckte Werbung vorzugehen. Derlei, teils irreführende Aktivitäten missachteten das Recht der Verbraucher auf eine fundierte Wahl, missbrauchten ihre Verhaltensweisen oder verzerrten ihre Entscheidungsprozesse.

Runde Displays für Raspberry Pi und Arduinos

Rechteckige Displays für Raspberry- und Arduino-Boards gibt es jede Menge. Nun sind endlich auch runde erhältlich, die sich für Anzeigeinstrumente oder Uhren eignen. Die kleinen Versionen mit 1,28 Zoll Durchmesser sind sowohl mit einer SPI-Schnittstelle an einem 12-poligen Folienleiter, als auch mit demselben Interface als Kontaktpins auf einer Zwischenplatine lieferbar. Die großen 3,4-Zoll-Displays besitzen hingegen eine HDMI-Schnittstelle.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)