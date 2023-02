Kurz informiert: Darknet, LibreOffice, ChatGPT, Voltari 360

Ermittler heben Darknet-Foren aus

Polizeibehörden melden einen Erfolg im Kampf gegen die Verbreitung von Darstellungen von Kindesmissbrauch im Internet. Drei Plattformen im Darknet, auf denen solches Material verbreitet wurde, seien geschlossen, mehrere Personen verhaftet worden, teilt das Bayerische Landeskriminalamt mit, das an den Ermittlungen beteiligt war. Es hatte nach eigenen Angaben seit November 2019 gegen die drei Plattformen ermittelt. Dort seien mehrere Tausend User aus dem In- und Ausland aktiv gewesen. Das FBI habe in der ersten Jahreshälfte 2022 einen Administrator und Programmierer festgenommen. Im November 2022 seien der Haupt-Administrator der Darknet-Seite in den USA sowie zwei Moderatoren in Großbritannien durch die dortigen Behörden verhaftet worden. In Deutschland sei ebenfalls im November 2022 ein weiterer Moderator festgenommen worden.

LibreOffice bringt DeepL per API

Weniger als ein halbes Jahr nach der letzten Zwischenversion hat die Document Foundation, die gemeinnützige Stiftung hinter LibreOffice, die Version 7.5 der freien Office-Suite veröffentlicht. Ein vielversprechendes Feature ist dabei noch in der Erprobung: In den Spracheinstellungen des Writers erlaubt der neue Punkt "DeepL-Server" die Eingabe des API-Schlüssels für diesen automatischen Übersetzungsdienst. Abonnenten von DeepL Pro können damit markierte Abschnitte oder ganze Dokumente maschinell übersetzen lassen.

Richter in Kolumbien nutzt ChatGPT

Ein Richter in Kolumbien hat bei der Formulierung eines Urteils auf die Hilfe des KI-Textgenerators ChatGPT zurückgegriffen. Er habe das Werkzeug benutzt, um zu begründen, warum die Versicherung eines autistischen Kindes für die medizinischen Kosten aufkommen muss, berichtet ein kolumbianischer Radiosender. Eine KI wie ChatGPT helfe ihm dabei, "sehr verständliche Sätze mit guten Formulierungen" zu erstellen. Das Tool habe eine Arbeit übernommen, die sonst ein Sekretär oder eine Sekretärin erledigt, erklärte der Richter. Der Chatbot selbst hat da aber seine Zweifel. Auf eine Anfrage des Guardians hin erklärte ChatGPT, kein Ersatz für "Wissen, Expertise und Urteilsfähigkeit" eines Menschen zu sein.

Elektro-Schnellboot Voltari 260

Der kanadische Elektro-Bootsbauer Voltari Electric hat auf einer Demonstrationsfahrt jetzt die Leistungsfähigkeit seines vollelektrischen Schnellboots Voltari 260 gezeigt. Die Fahrt führte von Key Largo in Florida nach Bimini, einer kleinen vorgelagerten Inselgruppe der Bahamas. Die Strecke von gut 146 Kilometern, legte das Boot zurück, ohne dass die Batterien nachgeladen werden mussten. Allerdings fuhr es dabei nicht seine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 96 Stundenkilometern sondern tuckerte mit 5 km/h zu den Inseln.

