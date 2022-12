Kurz informiert: Darknet-Plattformen, Krebstest, Twitter-Spion, Tomb Raider

Schlag gegen Darknet-Plattformen

Deutschen Strafverfolgungsbehörden ist ein Schlag gegen mehrere Darknet-Plattformen gelungen, auf denen Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern verbreitet wurden. Das Bundeskriminalamt konnte einer Mitteilung des NDR zufolge den mutmaßlichen Betreiber der beiden Plattformen identifizieren, die zu den größten Onlineforen der pädokriminellen Szene gehört haben sollen. Demnach handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen aus Sachsen, der Ende November festgenommen wurde. Außerdem wurden ein 44-jähriger Mann aus Niedersachsen und ein 45-Jähriger aus Schleswig-Holstein festgenommen sowie ein weiterer Beschuldigter in Brasilien. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft die bandenmäßige Verbreitung kinderpornografischen Materials vor. Nach Informationen von NDR und WDR wurde der Zugriff auf die Onlineforen von den Behörden inzwischen blockiert.

Krebstest mit Zuckermolekülen

Blut- und Urinuntersuchungen spielen eine wichtige Rolle bei der Krebsfrüherkennung. Weil sich von vielen Geschwüren immer wieder tote Zellen ablösen, deren Erbgut verräterische Mutationen enthält, kann man im Blut nach dieser DNA fahnden. Das klappt jedoch nicht bei allen Krebsarten. Deshalb haben sich Forschende an der Chalmers University of Technology in Göteborg 14 Krebsarten angesehen, um besser erkennbare Krebsmarker für die Vorsorge zu finden. Fündig wurden sie bei Zuckermolekülen namens Glykosaminoglykanen. Bei Krebserkrankungen werden GAGs erkennbar anders aufgebaut. Daraus ließen sich nicht nur Hinweise auf die Krebsart, sondern auch auf den Ort des Tumors herauslesen. Auch wenn die Testqualität noch verbessert werden müsse, sehen Forschende sie als durchaus interessant für die Tumorfrüherkennung an.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Weil er saudische Dissidenten ausspioniert hat, muss ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter in ein US-Bundesgefängnis einziehen. Er hatte sich vom Königshaus Saudi-Arabiens fürstlich dafür bestechen lassen, wiederholt private Daten aus regimekritischen Twitter-Konten zu erheben und zu verraten. Dafür wurde er jetzt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zwei mitangeklagte Männer sind auf der Flucht. Beide sind saudische Staatsbürger und dürften nach Saudi-Arabien geflohen sein. Das FBI hat sie zur Fahndung ausgeschrieben.

Tomb-Raider-Spiel von Amazon Games

Amazon Games wird das nächste Tomb-Raider-Spiel veröffentlichen. Ein Termin steht noch nicht fest. Der Titel wird weiterhin von Crystal Dynamics entwickelt, dem Studio, das auch hinter den letzten drei Spielen der sogenannten Reboot-Trilogie stand. Das kommende Lara-Croft-Abenteuer wird der erste große Einzelspieler-Titel von Amazon Games. Bislang hat sich die Amazon-Sparte auf die Veröffentlichung von Multiplayer-Spielen konzentriert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)