Kurz informiert: Data Governance Act, Cookie-Banner, DeLorean, Max Payne

EU-Parlament beschließt Data Governance Act

Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament den Data Governance Act verabschiedet. Ziel der Verordnung ist es, das Vertrauen in die gemeinsame Nutzung von Daten zu erhöhen, neue EU-Vorschriften zur Neutralität von Datenmarktplätzen über Treuhänder und Makler zu schaffen und die Wiederverwertbarkeit bestimmter Informationen des öffentlichen Sektors zu erleichtern. Dies soll etwa helfen, das Potenzial der Künstlichen Intelligenz durch eine gemeinsame Datennutzung zu erschließen. Für Bürger und Unternehmen wird es mit dem Daten-Governance-Gesetz prinzipiell einfacher, ihre Daten "zum Wohl der Allgemeinheit" freiwillig bereitzustellen. Legitime Bereiche für diesen "Datenaltruismus" sind etwa die wissenschaftliche Forschung, Gesundheitsfürsorge, Bekämpfung des Klimawandels oder Verbesserung der Mobilität.

Google wegen Cookie-Banner verklagt

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen klagt gegen Google wegen angeblich intransparenter Cookie-Banner. Nach Ansicht der Verbraucherschützer ist es "oft mühsam" einzustellen, welche persönlichen Informationen verarbeitet werden. "Dark Patterns" würden Verbraucher dazu bringen, viele ihrer Daten preiszugeben. Während Cookies sich mit nur einem Klick annehmen lassen, sind mehrere Klicks erforderlich, um Cookies abzulehnen. Damit verstößt Google der Verbraucherzentrale zufolge gegen nationale Datenschutz-Regelungen sowie geltendes EU-Recht. Seit Mitte März 2022 gelten in der EU offizielle Vorgaben zur Vermeidung von "Dark Patterns" bei der Gestaltung und dem Umgang mit Social Media.

DeLorean will Elektro-Sportwagen zeigen

Die DeLorean Motor Company will im August ihr Konzept für einen Elektro-Sportwagen zeigen. Einen Vorgeschmack auf das Auto will die Firma, deren Namen vor allem durch die Filmreihe "Zurück in die Zukunft" bekannt wurde, auf der Autoshow Pebble Beach Concours d'Elegance in der Nähe von Monterey in Kalifornien bieten. Auf der DeLorean-Website ist zu erahnen, dass das Auto ebenso wie der weltberühmte Vorläufer Flügeltüren haben wird.

"Max Payne"-Remake angekündigt

Gemeinsam mit Rockstar Games legt Remedy Entertainment die ersten beiden "Max Payne"-Teile neu auf. Die Remakes der Kult-Shooter "Max Payne" und "Max Payne 2: The Fall of Max Payne" werden auf Basis der Northlight Engine entwickelt, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Die Northlight Engine kam zuletzt bei "Control" zum Einsatz, das unter anderem mit Raytracing glänzt. Auch bei den Remakes von "Max Payne" könnte die Grafik ordentlich nach oben geschraubt werden.

