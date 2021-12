Kurz informiert: Datenhandel, Log4j, Grindr, Parker Solar Probe

Massenverhaftung in der Ukraine wegen Datenhandels

Ermittlern aus der Ukraine ist ein Schlag gegen die Cybercrime-Szene des Landes gelungen. Sie haben bei Razzien im November 51 Verdächtige festgenommen, die geklaute personenbezogene Daten in Hacker-Foren zum Verkauf angeboten haben sollen. Betroffen waren über 300 Millionen Bürger der Ukraine, der EU und der USA. Bei der groß angelegten Operation beschlagnahmten die Fahnder rund 100 Datenbanken mit persönlichen Informationen aus den Jahren 2020 und 2021, teilte die Cyberpolizei-Einheit der Nationalen Polizei der Ukraine nun mit. Bei insgesamt 117 Durchsuchungen in verschiedenen Regionen der Ukraine seien 90.000 Gigabyte an Daten aus dem Netz entfernt worden.

Erster Log4j-Patch genügt nicht

Die Apache-Entwickler haben in Version 2.16.0 von Log4j eine weitere Sicherheitslücke geschlossen, die nach dem ersten Versuch der Fehlerbehebung der Log4Shell-Schwachstelle offen stand. Der Patch war unvollständig, sodass bei bestimmten Logging-Optionen Angreifer die Software durch eine Denial-of-Service-Lücke hätten lahmlegen können. Administratoren und Sicherheitsverantwortliche sollten verwundbare Log4j-Bibliotheken dringend aufspüren und aktualisieren. Immer mehr IT-Sicherheitsunternehmen vermelden umfangreiche Scans auf die Schwachstelle sowie das aktive Ausnutzen durch Cybergangs.

Millionenstrafe gegen Grindr

Die norwegische Datenschutzbehörde hat gegen die Betreiber der Mobile-Dating-App Grindr ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet etwa 6,5 Millionen Euro verhängt. Die Behörde ist überzeugt, dass Grindr ohne das Einverständnis der App-Nutzer personenbezogene Daten für verhaltensbezogene Werbung an Dritte weitergegeben und damit gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen hat. Das Akzeptieren der allgemeinen Datenschutzbestimmungen in ihrer Gesamtheit, um die App nutzen zu können, reiche nicht aus, weil dies einem Zwang einer Einwilligung zur Datenweitergabe gleichkomme.

Parker Solar Probe hat Sonnenkorona durchquert

Die Parker Solar Probe der NASA ist im Frühjahr erstmals in die Atmosphäre der Sonne vorgedrungen, hat den Stern also "berührt", wie es die US-Weltraumagentur ausdrückt. Das haben Analysen der dabei gesammelten Daten ergeben, die nun vorgestellt wurden. Etwa 13 Millionen Kilometer über der Oberfläche des Sterns hat die Sonde demnach am 28. April jene Grenze der Atmosphäre durchquert. Während ihres achten Vorbeiflugs tauchte die Sonde demnach mehrmals in die Sonnenkorona ein und verließ sie wieder. Die Grenze ist also nicht rund und überall gleich weit von der Oberfläche entfernt.

