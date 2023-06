Kurz informiert: Datenrekord, Twitter, Reddit, KI-Gottesdienst

Einer internationalen Forschergruppe ist jetzt ein neuer Rekord für die wichtigsten Nervenadern der globalen Datenflüsse gelungen: Durch eine neuartige Glasfaser mit einem standardisiertem Durchmesser von einem Achtel Millimeter leiteten die Wissenschaftler 1,7 Petabit pro Sekunde, also 1,7 Millionen Gbit/s. Der Schlüssel zu diesem neuen Rekord, liegt zum Teil in der Glasfaser selbst. Diese weist nämlich insgesamt 19 einzelne Adern, so genannte cores, auf. Jede Einzelne kann unabhängig ein optisches Trägersignal transportieren. Dieser neue Datenraten-Rekord gelang allerdings unter Laborbedingungen. Für einen Einsatz solcher Multi-Core-Glasfasern in Seekabeln sind noch weitere Entwicklungsschritte nötig.

Twitter weigert sich angeblich, für die Benutzung der Google Cloud zu bezahlen und ist gegenwärtig dabei, so viele Dienste wie möglich von der Infrastruktur abzuziehen, bevor der abgeschlossene Vertrag ausläuft. Das berichtet das US-Magazin Platformer und ergänzt, dass ein Scheitern vor allem Konsequenzen für die Moderation von Spam und Darstellungen von Kindesmissbrauch haben könnte. Im Kern geht es laut Platformer um einen Vertrag mit Google, der 2018 abgeschlossen wurde und der insgesamt eine Milliarde US-Dollar wert sei. Dafür dürfe der Kurznachrichtendienst eine Reihe von Diensten in der Google Cloud betreiben. Vor der bis zum 30. Juni fälligen Erneuerung des Vertrags habe sich Twitter unter dem neuen Chef Elon Musk aber geweigert, die fälligen Rechnungen zu bezahlen. Von der neuen Geschäftsführerin gibt es noch keinen Kommentar.

Reddit: Blackout hat begonnen

Tausende Subreddits sind seit dem heutigen 12. Juni nicht mehr erreichbar: Mehr als 7200 Subreddits haben sich einer Protestaktion angeschlossen, um Stellung gegen Reddits neue API-Bepreisung zu beziehen. Die Aktion wird als Blackout bezeichnet. Reddit macht API-Calls kurzfristig ab Juli so teuer, dass beliebte Drittanbieter-Apps ihren Dienst einstellen müssen, darunter Apollo, rif is fun, Sync und Relay. Die meisten Subreddits haben sich für zwei Tage, also bis zum Ende des 13. Juni, auf Privat gestellt. Dadurch ist keinerlei Interaktion mehr möglich. International gehören dazu Schwergewichte mit mehr als 30 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Erste Subreddits haben bereits angekündigt, so lange auf Privat gestellt zu bleiben, bis Reddit der Community entgegenkommt – also vorerst ohne Zeitbegrenzung.

Erster KI-Gottesdienst beim Kirchentag

Auf dem am Wochenende zu Ende gegangenen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg gab es den ersten Gottesdienst, bei dem die vorgetragenen Texte von einem KI-Chatbot verfasst wurden. Die Anwesenden in der St. Paul-Kirche waren den Berichten zufolge zwar davon beeindruckt, was die KI könne, hätten den Gottesdienst aber "zu schnell und zu unpersönlich" gefunden und die "Fahrstuhlmusik" kritisiert. Wie der Kirchentag zusammenfasst, wurde der am Freitagmorgen abgehaltene Gottesdienst nach einer Anmoderation durch einen Menschen 45 Minuten lang von Avataren bestritten, die auf eine Leinwand in der Kirche projiziert wurden. Mit monotoner Stimme haben die laut taz die generierten Texte vorgetragen. Nach dem ungewöhnlichen Gottesdienst sei das Erlebte ausführlich besprochen und diskutiert worden, auch in einer Podiumsdiskussion.

