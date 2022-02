Kurz informiert: Datenschutz, Tesla, Microsoft, Weltraum

DGB legt Gesetzentwurf für Beschäftigtendatenschutz vor

Videoüberwachung am Arbeitsplatz, Abhören von Beschäftigten, GPS-Tracker für die Nachverfolgung: All dies wird nach Erkenntnissen des Deutschen Gewerkschaftsbunds von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen eingesetzt. Um eine Rechtsgrundlage dafür, dass Persönlichkeitsrechte am Arbeitsplatz gewahrt werden, zu schaffen, hat der DGB einen Entwurf für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz erarbeitet. Darin wird zum Beispiel geregelt, dass Beschäftigtendaten von Arbeitgebern nur solchen Personen zugänglich gemacht werden dürfen, die diese Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Explizit wird vorgeschrieben, dass Video- und Audioüberwachung zu unterbleiben haben.

Produktionsstart im Tesla-Werk verzögert sich weiter

Der offizielle Produktionsstart im ersten europäischen Werk des US-Elektroautoherstellers Tesla verzögert sich weiter. Das Genehmigungsverfahren für die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei zwar in der abschließenden Phase, werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte der zuständige Abteilungsleiter im brandenburgischen Umweltministerium, Axel Steffen. Kritiker haben hunderte Einwände erhoben, unter anderem wegen Umweltrisiken und des Wasserverbrauchs im Autowerk und der angegliederten Batteriefabrik. Das US-Unternehmen gerät damit weiter in Verzug. Eigentlich sollte die Tesla-Produktion in Grünheide bereits Mitte 2021 beginnen.

Microsofts "App Store Principles"

Mit seinen neuen "App Store Principles" verpflichtet sich Microsoft zu einem offenen Windows Store. Die Garantien für Offenheit sollen unter anderem sicherstellen, dass der Windows Store mit dem kommenden Digital Markets Act der Europäischen Union kompatibel ist. Außerdem kommt Microsoft Kartellhütern entgegen, die die geplante Übernahme von Activision Blizzard prüfen. Ausschlaggebend für die Beurteilung ist die Frage, ob durch die Übernahme ein Monopol entstehen würde. In seinem Blog-Eintrag bestätigt Microsoft, dass beliebte Spiele von Activision Blizzard – wie die "Call of Duty"-Reihe – auch über bisherige Abkommen hinaus auf der Playstation angeboten werden sollen.

Erdansicht aus dem Weltraum für jedermann

Weltraum-Trips entwickeln sich derzeit zum letzten Schrei im Milliardärstourismus. Nun will der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony den Blick auf die Erde aus dem Weltall demokratisieren. Gemeinsam mit der Tokio-Universität und der japanischen Weltraumbehörde Jaxa hat Sony einen Minisatelliten entwickelt, über den jedermann selbst Fotos und Videos von der Erde und vom Weltall schießen kann. Der Start des ersten Satelliten ist für diesen Herbst geplant.

