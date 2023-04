Kurz informiert: Deutschland-Ticket, EHDS, Mikroplastik, E-Stehroller

Deutschland-Ticket im Verkauf

Das Deutschlandticket kann ab sofort gekauft werden. Es kostet in der Standardversion 49 Euro pro Monat und kann ab dem 1. Mai bundesweit im ÖPNV und Regionalverkehr in der 2. Klasse genutzt werden. Das Ticket soll digital auf dem Smartphone liegen, alternativ ist auch eine Chipkarte möglich. Bei der Deutschen Bahn ist das Deutschlandticket als Jahreskarte mit monatlicher und jährlicher Zahlweise erhältlich. Wer es dort nicht im Lastschriftverfahren, sondern mit Bargeld oder Karte bezahlen möchte, kann dies an den Verkaufsschaltern machen, allerdings nur für ein Jahr im Voraus, erklärte ein Sprecher der DB gegenüber heise online.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Kritik an Gesundheitsdatenraum

Die europäischen Pläne für einen Gesundheitsdatenraum (kurz EHDS) greifen zu weit, kritisiert die Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die geplanten Regelungen reichten nicht aus, um die Betroffenen wirklich zu schützen. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass Gesundheitsdaten für die Forschung ohne Einwilligung der Betroffenen übermittelt werden dürfen. Ein Widerspruchsrecht ist nicht vorgesehen. Die Betroffenen müssten jedoch eine "effektive Kontrolle" über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten behalten, heißt es in der Stellungnahme. Für schlicht "unzulässig" hält die Datenschutzkonferenz den Vorschlag der EU-Kommission, die Klardaten zentral an einer Zugangsstelle zusammenzuführen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Mikroplastik in Seevögeln

Mikroplastik ist mittlerweile überall. Er befindet sich in der Luft, die wir atmen, im Wasser, das wir trinken – und in den Lebensmitteln, die wir essen. Nach aktuellen Schätzungen nehmen manche Menschen jede Woche Plastik in der Größe einer Kreditkarte zu sich. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was all diese winzigen Plastikteilchen mit uns und anderen Lebewesen anstellen. Neue Untersuchungen an Seevögeln deuten nun darauf hin, dass sich die mitgegessenen Fremdkörper auf das Darmmikrobiom auswirken könnten. Demnach wurden bei mehr Plastik im Darm auch mehr Mikroorganismen gefunden, von denen bekannt ist, dass sie Plastik abbauen. Es gab auch mehr Mikroben, die gegen Antibiotika resistent sind, und mehr Mikroben mit dem Potenzial, Krankheiten zu verursachen.

Paris gegen E-Stehroller

Die Einwohner der französischen Hauptstadt Paris haben sich in einer Abstimmung gegen den öffentlichen Verleih von E-Stehrollern in der Stadt ausgesprochen. Von rund 1,4 Millionen Wahlberechtigten nahmen zwar nur etwas über 103.000 an der Abstimmung teil, davon votierten allerdings knapp 90 Prozent gegen die Selbstbedienungs-Roller. Die Vermieter befürchten nun, die Pariser Entscheidung könne sich für die "Mikromobilität" als wegweisend entpuppen. In Deutschland haben viele Kommunen dem Abstellchaos bereits den Kampf angesagt. In manchen Städten gibt es gesonderte Abstellflächen für die Roller und Knöllchen für falsch abgestellte Fahrzeuge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)