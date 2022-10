Kurz informiert: Digital Services Act, TikTok, Diabetes, Overwatch 2

Strengere Regeln für Internetplattformen

Auf große Internetplattformen kommen strengere Regeln in der EU zu. Nach dem Europaparlament haben jetzt auch die EU-Staaten dem Digital Services Act, also dem Gesetz über digitale Dienste zugestimmt. Das DSA schreibt Plattformen mehr Verantwortung zu und soll sicherstellen, dass bestimmte Inhalte schneller aus dem Netz verschwinden. Beispiele sind Terrorpropaganda, Hassrede oder der Verkauf von gefälschten Waren. Das Gesetz ist Teil eines Digital-Paktes. Der zweite Teil ist das Gesetz über digitale Märkte oder Digital Markets Act, dem die EU-Staaten bereits im Juli zugestimmt hatten. Das DMA soll vor allem die Marktmacht von Tech-Giganten wie Google und Facebook mit strengeren Regeln beschränken.

Wortfilter schränken Meinungsfreiheit ein

Der Kurzvideodienst Tiktok setzt Wortfilter ein, die die Meinungsfreiheit in Deutschland einschränken. Das geht aus einem Bericht nach gemeinsamen Recherchen des NDR, WDR und der Tagesschau hervor. Demnach handele es sich um "mindestens 20 Wörter", nach denen Kommentare automatisiert gefiltert und gegebenenfalls für die Öffentlichkeit blockiert werden. Darunter befinden sich Begriffe wie "Nazi", "Sklaven", "Gas" aber auch "LGBTQ", "Völkerrecht" oder "Klimawandel". Davon, dass die betroffenen Kommentare nicht öffentlich erschienen, erfuhren die Kommentierenden nichts. Tiktok gelobt dem Bericht nach Besserung. So sollen die automatischen Filter-Algorithmen überarbeitet werden.

Bionische Bauchspeicheldrüse

Eine bionische Bauchspeicheldrüse, die automatisch Insulin abgibt, hat den Blutzuckerspiegel von Menschen mit Typ-1-Diabetes wirksamer gesenkt als Insulin-Pumpen oder -Injektionen. Das schreiben Forschende der Harvard Medical School im Fachjournal "New England Journal of Medicine". Das Gerät überwacht den Blutzuckerspiegel einer Person rund um die Uhr und gibt je nach Bedarf die richtige Menge Insulin über einen dünnen Schlauch in den Körper ab. Bionisch bedeutet, dass die Funktionsweise der künstlichen Bauchspeicheldrüse dem biologischen Vorbild nachgebildet oder daran angelehnt ist.

DDoS-Attacken auf Overwatch 2

Startschwierigkeiten bei "Overwatch 2": Der Nachfolger des beliebten Online-Shooters von Blizzard Entertainment war zum Marktstart am Dienstagabend wegen Serverproblemen kaum spielbar. Laut Blizzard-Präsident Mike Ybarra lag das an DDoS-Attacken auf die Server-Infrastruktur der Spielefirma. In Vorbereitung auf den Launch von "Overwatch 2" wurden die Server von "Overwatch" am 2. Oktober abgeschaltet – Fans des Originals müssen also zwangsläufig auf Teil 2 umsteigen.

(igr)