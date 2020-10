Kurz informiert: Digitaler Euro, Facebook, E-Tretroller, Brauer AI

EZB bereitet digitalen Euro vor

Europas Währungshüter intensivieren ihre Arbeit an einem digitalen Euro. "Die Menschen in Europa bezahlen, sparen und investieren immer häufiger auf elektronischem Weg. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in unsere Währung zu sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist", erklärte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Freitag. "Wir sollten darauf vorbereitet sein, einen digitalen Euro einzuführen, sollte dies erforderlich werden." Technisch würde ein digitaler Euro dem Bitcoin ähneln. Aber im Gegensatz zu der Kryptowährung stünde er unter Aufsicht einer Zentralbank.

Eine Firma aus Israel und eine mit Sitz im US-Staat Delaware sollen gemeinsam Facebooks Nutzungsrichtlinien verletzt haben, indem sie Nutzerdaten unrechtmäßig abgriffen und für ihre Dienste verkauften. Das soziale Netzwerk hat eine Klage eingereicht. Die Daten sollen die Unternehmen nicht nur von Facebook, sondern auch Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn und Amazon haben. Wer zu den Kunden der Unternehmen gehört, ist nicht bekannt. Der Fall erinnert jedoch an den Skandal um Cambridge Analytica, die Nutzerdaten von Facebook für politische Zwecke eingesetzt haben. In den kommenden Monaten will Facebook weitere Maßnahmen diskutieren, um proaktiv gegen das Abgreifen von Daten vorzugehen.

Legalize E-Tretroller in Großbritannien

Großbritannien ist das letzte große europäische Land, in dem E-Tretroller im öffentlichen Verkehr illegal sind. Nun hat sich der Verkehrsausschuss des britischen Unterhauses dafür ausgesprochen, die E-Scooter als umweltfreundliche Transportalternative ohne Führerscheinpflicht zu legalisieren – allerdings unter strikten Bedingungen, um Fußgänger zu schützen und Gehwege frei zu halten.

Künstliche Intelligenz entwickelt neue Bierrezepte

Wissenschaftler des Algorithmic Business Research Lab der schweizerischen Hochschule Luzern haben in Kooperation mit der Rothenburger Mikro-Bierbrauerei MN Brew eine Künstliche Intelligenz mit der Bezeichnung Brauer AI (sprich: Brauerei) entwickelt, die neue Bierrezepte generieren kann. Bierbraumeister greifen auf eine lange Erfahrung und eine Jahrhunderte alte Tradition zurück. Die KI der Hochschule Luzern basiert auf einem Transformer-Netzwerk, das in der Lage ist, sich "punktgenau an bereits generierte Sequenzen" zu erinnern. Im Fall der Brauer AI handelt es sich bei den Sequenzen um die Rezeptzutaten des Bieres. Eines der von Brauer AI erstellten Biere, ein hopfenlastiges Indian Pale Ale mit Zitrusnote, soll bald erhältlich sein.

