Kurz informiert: Digitalisierungsindex, Schuppentiere, ChatGPT, Eurobike

Hamburg hat seinen Spitzenplatz in Sachen Digitalisierung gegenüber den anderen Bundesländern verteidigt. Das geht aus einem aktuellen Deutschland-Index der Digitalisierung hervor, den das Fraunhofer-Institut FOKUS erstellt hat. Analysiert wurden dafür etwa Daten zur Mobilfunkabdeckung sowie zur Internetnutzung der Bürgerinnen und Bürger. In den Index, der alle zwei Jahre erstellt wird, fließen unter anderem auch Daten zu digital verfügbaren Verwaltungsleistungen ein und zur Zahl der neu gegründeten IT-Firmen im jeweiligen Bundesland. Auf den Plätzen zwei und drei sieht der Deutschland-Index derzeit die Stadtstaaten Berlin und Bremen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nordrhein-Westfalen hat sich demnach vor allem wegen guter Werte bei der digitalen Verwaltung und im Themenfeld "Digitales Leben" um zwei Plätze verbessert. Unter "Digitales Leben" fassen die Forscher etwa Daten zur Nutzung von Online-Lernangeboten und Telemedizin sowie zum Online-Shopping zusammen.

Forscher des IT-Sicherheitsunternehmens Group-IB haben ChatGPT-Zugangsdaten von 101.134 mit Infostealer-Trojanern infizierten Geräten im Laufe der vergangenen zwölf Monate gefunden. Diese Daten sind in den Log-Dateien der Infostealer enthalten, mit denen Cyberkriminelle auf Darknet-Marktplätzen handeln. Wie die IT-Sicherheitsforscher in ihrer Analyse schreiben, stammten die meisten Zugänge aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der bisherige Höchstwert wurde im Mai 2023 erreicht, wo knapp 27.000 Log-Dateien mit ChatGPT-Zugängen im Darknet zum Verkauf standen.

Ein Tannenzapfentier als Inspiration: Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme hat einen Softroboter mit einem flexiblen Körperbau entwickelt. Der Roboter sei dank verwendeter harter Metallelemente frei beweglich und werde von außen über Magnetfelder gesteuert, schreiben die Stuttgarter Forscher. Er könne Ladung wie zum Beispiel Medikamente aufnehmen und bei Bedarf freisetzen. Ihre Forschungsarbeit dazu haben die Forscher in der Fachzeitschrift Nature vorgestellt.

Der Trend zum Zweirad ist ungebrochen, befeuert wird er von Pedelecs, neuen Antriebssystemen und Mietmodellen. In Frankfurt findet vom 21 bis zum 25. die 31. Eurobike statt, auf der sich rund 1.900 Aussteller aus 62 Nationen tummeln. E-Bikes, verstärkt solche mit smarten Funktionen und App-Anbindung, stehen auf der Eurobike im Zentrum des Interesses. Auch auf zwei Rädern wird das "SUV" angepriesen, etwa am Beispiel der Hersteller Coboc und Honbike. Coboc baut in sein "Light-SUV" die neuen Mittelmotoren von Bosch ein, die ebenfalls auf der Eurobike Premiere feiern.

(mack)