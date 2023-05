Kurz informiert: Digitalpakt Schule, Apple, Vogelschutz, Xbox

Bitkom fordert Digitalpakt 2.0

Der IT-Branchenverband Bitkom fordert Klarheit für Schulen in Sachen Digitalisierung. Wie Bitkom-Präsident Achim Berg feststellt, läuft der Digitalpakt Schule genau in einem Jahr aus. "Die Frage der Anschlussfinanzierung und Ausgestaltung eines Nachfolgemodells in Form des Digitalpakt 2.0 ist [...] bis heute ungeklärt", kritisiert Berg. Schulträger und Schulen bräuchten jedoch für die Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben eine langfristige Planungssicherheit. Aus Sicht des Bitkom hinken deutsche Schulen weiterhin bei der Digitalisierung hinterher – sowohl bei der technischen Ausstattung und digitalen Lehr- und Lernmaterialien als auch bei der Stärkung von Digitalkompetenzen der Lehrkräfte und der IT-Administration. Länder wie Dänemark seien Deutschlands Schulen 20 Jahre voraus.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Ermittlungen gegen Apple

In Frankreich wurden Ermittlungen gegen Apple wegen des Verdachts eingeleitet, dass der US-Konzern in unzulässiger Weise Reparaturen seiner Geräte verhindert. Das hat die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigt, nachdem die Nachrichtenagentur AFP darüber berichtet hat. Es gehe auch um betrügerische Geschäftspraktiken. Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit Dezember 2022 und gehen auf die Beschwerde einer NGO zurück, die gegen die sogenannte geplante Obsoleszenz aktiv ist. Der zentrale Vorwurf ist, dass Apple Ersatzteile mit Seriennummern ausstattet, um Reparaturen durch nicht genehmigte Werkstätten zu unterbinden, oder so wieder flott gemachte Geräte in ihren Funktionen einzuschränken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Windparks drosseln für Zugvögel

Die Niederlande haben am vergangenen Wochenende Windräder in zwei Offshore-Windparks auf der Nordsee für den Vogelschutz vier Stunden lang angehalten. Es sei nach ihrem Wissen weltweit das erste Mal, dass dies geschehen ist, teilte die niederländische Regierung mit. Grundlage dafür ist ein Vorhersagemodell, das ein Doktorand der Universität Amsterdam vorgelegt hat. Anhand von Wetterdaten und Daten von Vogelradaren in der Nordsee prognostizieren Zugvogel-Experten die Wahrscheinlichkeit einer großen Vogelwanderung zwei Tage im Voraus. Der Vorlauf gebe dem Netzbetreiber Tennet Zeit, um das Hochspannungsnetz zu stabilisieren, und den Windparkbetreibern, um die Turbinen abzuschalten. Ab dem Herbst könnten Windparks häufiger auf maximal zwei Umdrehungen pro Minute gedrosselt werden, um Zugvögel nicht zu gefährden.

Xbox bekommt Jugendschutz-Zertifikat

Die USK hat Microsofts Jugendschutzsystem auf Xbox-Konsolen zertifiziert. Das Zertifikat soll Eltern zeigen, dass auf einer Konsole ausreichende Einstellungen für den Jugendschutz vorhanden sind. Um diese Zertifizierung zu bekommen, hat Microsoft unter anderem Filter im integrierten Edge-Browser verbessert. Auf alternative Webbrowser können Xbox-Kinder-Konten nicht zugreifen. Außerdem gibt es Zugangsbeschränkungen und Altersfilter für Spiele sowie Einstellungen für die Bildschirmzeit und die Verwaltung von Ausgaben. Ebenfalls von der USK abgesegnet ist Nintendos Switch-Konsole, die allerdings nicht mit einem zugängigen Browser ausgestattet ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)