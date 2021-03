Kurz informiert: Discord, Impfstoff-Betrug, Softmaker Office, Obst & Gemüse

Microsoft will Discord übernehmen

Microsoft verhandelt angeblich mit Discord über eine Übernahme, als Kaufpreis sind mehr als 10 Milliarden US-Dollar im Gespräch. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf ungenannte Personen, die mit den Verhandlungen vertraut seien. Noch seien die Gespräche aber in einer frühen Phase. Discord ist vor allem bei Gamern beliebt, hat sich inzwischen aber auch als regulärer Messenger etabliert. Sollte Microsoft Discord tatsächlich übernehmen, würde der Dienst zum hauseigenen Ökosystem rund um die XBox-Konsolen passen.

Corona-Impfstoffe aus dem Darknet

Geschäftemacher versuchen im Darknet mit dem Verkauf von COVID-19-Impfstoffen und falschen Testzertifikaten von der Coronavirus-Pandemie zu profitieren. Angeboten werden die Impfstoffe von AstraZeneca, der russische Sputnik V, der chinesische Sinopharm sowie das Vakzin von Johnson & Johnson, wie Wissenschaftler der Cybersicherheitsfirma Check Point herausgefunden haben. Wie die BBC berichtet, würden zusätzlich gefälschte Testzertifikate und Impfpässe angeboten. Die Echtheit der im Darknet angebotenen Impfstoffe konnte nicht verifiziert werden. Check Point sieht deshalb eine lückenlose Impfstoffdokumentation über alle Länder in Form von QR-Codes als unerlässlich an, um Fälschungen besser verhindern zu können.

Softmaker Office für Android

Die für Windows, macOS und Linux erhältliche Bürosuite Softmaker Office erobert mit Android eine weitere Plattform. Eine kostenlose öffentliche Betaversion soll in Kürze in Googles Playstore herunterzuladen sein. Anders als das seit 2015 verfügbare, nur für Android-Tablets gedachte Softmaker Office HD bringt die neue Suite getrennte Oberfllächen für den Einsatz mit Ribbons auf Tablets und für die Einhandbedienung auf Smartphones mit.

Welches Gemüse hat wann Saison?

Mithilfe einer interaktiven Karte können sich Menschen in Europa künftig darüber informieren, welches Obst und Gemüse in ihrem Land gerade Saison hat. Das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel veröffentlichte die Karte auf seiner Internetseite. Sie ist zunächst auf Englisch mit vielen Bildern verfügbar, soll demnächst jedoch auch unter anderem auf Deutsch online gehen. Interessierte können sich anzeigen lassen, welches Gemüse in den verschiedenen Monaten in ihrem Land geerntet wird oder aus dem Lager verfügbar ist. Im März sind das in Deutschland laut der interaktiven Karte etwa Rote Bete, Pilze, Weißkohl und Spinat.

