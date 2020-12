Kurz informiert: Disney+, Impfstoffe, Terrorpropaganda, Weltraum

Disney+: Künftig mit Bereich für Erwachsene

Ab dem 23. Februar lassen sich in Europa, Kanada und Neuseeland über Disney+ auch Inhalte abrufen, die sich an ein erwachseneres Publikum richten - etwa mit Filmen wie "Logan" und "Deadpool" oder Serien wie "Family Guy". Dafür wird ein neuer, zugangsgeschützter Bereich namens "Star" integriert. Im Gegenzug erhöht Disney den Abopreis von regulär 6,99 auf 8,99 Euro pro Monat. Auch das Abo wird teurer. Für Bestandskunden sollen die aktuellen Preise wohl noch sechs Monate gelten. Dies gab Disney+ am gestrigen Donnerstag im Rahmen des virtuellen "Investor Days" bekannt.

Covid-19-Impfstoffe sollen klimaneutraler transportiert werden

Deutschland rüstet sich zurzeit für die Massenimpfung gegen Covid-19. Überall im Land werden Impfzentren eingerichtet. Ein am Donnerstag begonnenes Forschungsprojekt des Würzburger Unternehmens va-Q-tec widmet sich der Frage, wie die Impfstoffe klimafreundlich zu den Zentren transportiert werden können. Anstatt des bislang üblichen Trockeneises sollen Kühlakkus aus Phasenwechselmaterial in Frage kommen, die vergleichsweise energieeffizienter und einfacher handhabbar seien, heißt es in der Projektbeschreibung.

EU: Plattformen müssen Terrorpropaganda umgehend löschen

Die EU-Gremien haben nach langen Verhandlungen den Streit über die geplante Verordnung gegen Terrorpropaganda im Internet beigelegt. Betreiber von Online-Plattformen müssen "terroristische Inhalte" auf Anordnung beliebiger Behörden ohne Richtergenehmigung binnen einer Stunde löschen. Das besagt der Entwurf, auf den sich Verhandlungsführer des Parlaments, des Ministerrats und der Kommission am Donnerstag geeinigt haben.

Virgin Galactic und Virgin Orbit vor Testflügen

Zwei Unternehmen aus der Virgin-Gruppe des britischen Milliardärs Richard Branson planen für Dezember noch zwei wichtige Testflüge in den Weltraum: Virgin Galactic strebt den ersten bemannten Raumflug von New Mexico aus an, Virgin Orbit soll erstmals Satelliten von Kunden ins All bringen. Das Startfenster für Virgin Galactic öffnet sich am heutigen Freitag. Am 19. Dezember wiederum möchte Virgin Orbit seine Mission "Launch Demo 2" beginnen.

(sy)